Trama corrupta
"Si la Guàrdia Civil ve, anem a la presó"
El Seprona va interceptar trucades de responsables i treballadors de l’abocador d’Osona que plasmen abocaments irregulars, fraus econòmics i ordres per encobrir residus contaminants i no autoritzats.
En les gravacions afloren indicacions sobre com enterrar les escombraries dels camions «bruts»
En un fragment, un enginyer aconsella tapar greix animal i hidrocarburs «amb molta terra»
Jordi Ribalaygue
L’atestat de la Guàrdia Civil que revela una presumpta trama corrupta a l’abocador de Fitó, a Seva (Osona), és ple de passatges de converses telefòniques de responsables i treballadors del dipòsit, il·lustratives de l’operativa per encobrir els residus contaminants que suposadament ingressaven tot i no estar permesos i que haurien generat rèdits als gestors de la instal·lació. Les trucades, interceptades entre el 2023 i 2024, plasmen la inquietud que va anar en augment a l’abocador a mesura que els agents del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) es personaven per examinar-lo.
"Sort que va venir el Seprona la setmana passada perquè, si arriba a venir qualsevol d’aquests dies, ens fiquen a la presó", van esbufegar dos empleats el gener del 2024. Es van exasperar per un camió ple de "merda", com es refereixen als residus incompatibles amb el permís del Fitó, només apte per a runa d’obra. "Una cosa és una palada de merda, però no tot el camió, animal", va exclamar un d’ells. "Imbècil, el que has de fer és barrejar-ho", es va desfogar. Malgrat l’incompliment patent, van tolerar que el transportista descarregués, assenyala l’informe. "Que li cobri el que li hagi de cobrar... A veure si, per una altra vegada, el xòfer controla", van respondre.
En un altre episodi, el gerent es va expressar preocupat per 8.800 tones de desaprofitaments contaminants que suposadament es van llançar a l’abocador el 2019. "Això els pot rebotar perquè vam deixar entrar coses o producte que no tenien cap control", va manifestar. En un parell de fragments, un enginyer va recomanar amagar restes de greix animal i hidrocarburs "amb molta terra". El dictamen també dona compte d’"un viatge que fa olor de gasoil", un altre amb "branques senceres i troncs" i un més que "venia amb un matalàs enmig i amb una cadena", tot això inapropiat per al dipòsit.
Entre el personal, els "tripijocs" són l’aparent permissivitat amb els munts de rebutjos prohibits amb què transigia Restauracions Ambientals Catalanes (RAC), que administra el recinte. "Un altre tripijoc... Aquest veu els diners i es torna boig", van comentar entre empleats. En alguna ocasió, hi va haver qui va alliçonar sobre com camuflar-los.
"Si porten una cosa que no és correcta, ho poden parlar i ho poden trampejar", va confessar l’expert mediambiental del recinte a un client. Volia desfer-se de plaques de pladur, no admissibles en teoria en el dipòsit. "Si tens més runa i tens un contenidor, barreja’l amb la runa perquè no es vegi tant i així l’anirem colant", va proposar el tècnic.
Amb freqüència, en les gravacions afloren les indicacions per enterrar les escombraries dels camions "bruts". "El residu que té mala pinta es tira a baix i fora", van acordar entre empleats. A part, es va ordenar ensenyar els "trucs" a un acabat d’incorporar, així com "els conceptes i el que ha de fer per ser més puta que bonic", va deixar anar el gerent. "No vol que li passi com l’altre dia, que es va quedar sense tapar el puto viatge d’Uniotransmóvil", van transcriure els agents, que havien matinat per ser testimonis de la irregularitat. "Llàstima no haver-ho tapat, estàven abans de les set esperant", va observar un operari. "Això ens portarà problemes, que siguem ben conscients de l’enrenou que tenim a sobre", va prevenir el gerent.
D’acord amb les transcripcions, el presumpte frau pel qual s’emmascaraven desaprofitaments contraris al permís va resultar lucratiu. En una trucada, el gerent i un dels socis de l’abocador van parlar de les tones de terra que han entrat "per la cara", "sense declarar-les i sense pagar el cànon", interpreten els agents. Els interlocutors van detallar que havien guanyat "300.000 euros caiguts del cel" a l’acceptar deixalles sense registrar-les i eludir impostos. Van reconèixer que la trampa reportava "una part substancial" de la facturació anual, d’uns dos milions d’euros.
Evasió fiscal
La Guàrdia Civil ha detectat que a l’abocador s’adulteraven presumptament rebuts i contractes en connivència amb diverses empreses, suposadament per dissimular que el Fitó rebia runa que s’havia llançat en terrenys sense control. Arran d’una reclamació de l’Agència de Residus per imports del cànon el 2019, dos empleats van descobrir els "paranys· de la presumpta evasió fiscal. "Trèiem els camions que eliminàvem per no pagar el cànon", van explicitar. "Es descomptava una quantitat exagerada de tones, una animalada", va especular un d’ells en una altra trucada.
"És una gestió pura i dura sobre un cànon que cobrem però no paguem i sobre unes terres que no entren i cobrem", va admetre un dels socis de RAC. Més d’un cop, el personal va esmentar albarans "ficticis" i "falsos". "Eren viatges de terra que no van arribar mai", van exposar.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Quatre persones detingudes per cultivar marihuana en una nau de Sallent