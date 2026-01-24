"Jo ja no me’n fio"
Un gruix dels 400.000 usuaris del tren no confiaven ahir que el servei es restituís amb certa normalitat i van optar pel bus o el cotxe.
Pau Lizana Manuel
Els usuaris no es van refiar de l’anunci de Renfe que el servei de Rodalies funcionaria ahir, després de dos dies d’una apagada total, amb la "màxima normalitat possible". Aquest possible, anunciat passades les deu de la nit de dijous, es va traduir a primera hora del matí en trens i estacions gairebé buits. On normalment s’amunteguen milers de persones –Rodalies compta amb 400.000 usuaris diaris– que es dirigeixen a treballar, estudiar o simplement visitar Barcelona, ahir al matí només arribaven uns quants usuaris amb molta fe. De fet, gaire desubicats no anaven: el servei va arrencar a mig gas, amb menys trens de l’habitual i incidències.
A Castelldefels, a la línia R2 Sud, així com en altres punts de la xarxa ferroviària, els trens es van parar en una sola via, cosa que va provocar confusió entre alguns passatgers. "Tots per la via 4, t’he dit", va etzibar una informadora a un jove que va començar llavors a caminar equivocadament cap a la via 2 sense que ningú el corregís.
Retards de mitja hora
Una mica més tard, però encara en hora punta, l’estació a Gavà es trobava buida, malgrat que la informadora de l’estació assegurava que "tot va com sempre". Als cartells, a les 08.20 hores s’indicava que un tren amb destí a l’Estació de França havia de passar en nou minuts, però no va passar fins a les 08.53 hores. Al seu interior viatjava Vasili, que venia des de Sitges i va acabar confiant en Rodalies davant un previsible embús a la carretera. No anava desencaminat: el trànsit va augmentar un 10% a Catalunya en comparació amb altres divendres. "El tren s’ha retardat 20 minuts, una mica més del normal però tampoc massa", assegura, mentre viatja assegut a les escales del vagó de doble planta. Vasili, no obstant, és l’excepció a la regla. Moltes persones que necessiten arribar a Barcelona des del Garraf o el Baix Llobregat sud van fer el salt als busos. És una tendència global davant les fallades sistèmiques de Rodalies que s’intensifica aquests dies.
Jordi va baixar de l’X86 a la plaça Espanya. És una de les línies que Avanza, l’operadora de busos urbans i interurbans del Baix Llobregat sud, ha reforçat aquests dies. Treballa de cuiner en un restaurant de Barcelona i admet que ha deixat de confiar en els trens aquests dies davant les diferents afectacions. "Ja no me’n fio", resumeix. "Ara, a més d’aquest bus, he d’agafar el metro i un altre bus per arribar", lamenta aquest jove, que reconeix que, malgrat que Rodalies "ja anava malament" abans de l’accident a Gelida, l’agafava perquè el deixava molt més a prop de la feina.
Una cosa semblant li passa a Pablo, un jove de Gavà que va arribar a la mateixa parada que Jordi en un X86, una altra de les línies reforçades per Avanza. "Amb el tren trigo 40-50 minuts, ara amb el bus i el metro trigo una hora i deu minuts més o menys", explica. Ahir, a més, va patir els efectes de l’augment de l’ús del vehicle privat.
