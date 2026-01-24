Crisi ferroviària
L’ajuda sanitària va arribar a l’Alvia tres quarts d’hora després del xoc
Adif sabia 10 minuts després del sinistre que hi havia dos trens implicats, però ningú en va informar la Guàrdia Civil
Els agents es van assabentar que hi havia un altre tren quan es van trobar amb els passatgers
Juan José Fernández
Els viatgers del tren Alvia 2348 Madrid-Huelva de Renfe sinistrat en el desastre d’Adamuz no van rebre la primera assistència sanitària fins que havien passat 43 minuts de l’accident, segons la cronologia del rescat que de mica en mica va transcendint de fonts oficials, i que es presenta en aquesta informació. És una qüestió clau que no acaba d’aclarir-se del tot: per què si l’Agència d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) sabia a les 19.49 que eren dos els trens implicats i que hi havia ferits en un Alvia (pel relat d’una interventora ferida al cap), i ho va confirmar a les 19.57, la Guàrdia Civil no va ser informada d’aquest detall crucial quan se li va demanar que hi anés.
La primera trucada al Centre d’Operacions de l’institut armat a Còrdova no va donar aquesta informació, ja que va ser a les 19.47, segons Interior, però a la patrulla que es dirigia al lloc del succés no se li va ampliar la informació de què es disposava ja dos minuts després a Adif.
Nombroses veus entre els afectats de l’Alvia han deplorat la tardança. Algunes han arribat a explicar que va passar una hora i mitja fins que algú els va atendre. Fonts pròximes a l’operació expliquen aquests testimonis per la percepció subjectiva dels ferits, a qui, poc o molt temps, "se’ls devia fer eterna la situació".
Després de dues jornades de confusió entorn d’aquesta qüestió, dijous passat fonts de la Guàrdia Civil afirmaven que els primers agents arribats a Adamuz es van assabentar a les 20.15 hores de diumenge de l’existència d’un Alvia més enllà de l’Iriyo descarrilat. Ahir, el mateix ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a TVE, va sortir al pas de les queixes pel retard assegurant que no només en van tenir coneixement a les 20.15, sinó també que "van visualitzar" l’Alvia a aquella hora. Però els guàrdies civils que van intervenir en el sinistre havien explicat a la televisió que van arribar a les 20.30.
El que va passar –creuant aquesta versió de la Guàrdia Civil i les de viatgers de l’Alvia que van caminar a peu en la foscor– és que els guàrdies es van assabentar que hi havia un altre tren quan, en el camí en plena via, es van trobar amb els passatgers.
