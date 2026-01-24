L’AP-7 reobre avui un carril en sentit sud a partir de les 14 hores
Pau Lizana Manuel
L’AP-7 reobrirà avui al trànsit un carril en direcció sud des de Martorell, a les 14:00 hores. Ho va anunciar a les xarxes socials la consellera d’Interior, Núria Parlon, i més tard va confirmar en roda de premsa el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. El responsable de Trànsit va afirmar que "l’autopista és segura" i que mantindran activa la campanya informativa sobre les alternatives disponibles i la gratuïtat de la C-32, per evitar col·lapses en el tram reobert. De moment, no hi ha data perquè reobrin els dos carrils restants.
La decisió arriba després d’una reunió del comitè de seguiment de Mobilitat, encapçalada per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la qual també van participar el Secretari d’Estat d’Infraestructures, Antonio Hernando; el director general de Carreteres, Miguel Ángel Arminio, i altres tècnics del Ministeri de Transports. Segons Lamiel, aquests responsables del Govern han aportat prou proves visuals i documentals per demostrar que el mur afectat en l’accident de Gelida és "exterior" i que no queda sota, pròpiament, de l’AP-7, de manera que el carril esquerre és completament segur. De fet, el responsable de Trànsit va assegurar que la previsió és que continuï obert "a perpetuïtat" i descarta, en principi, tornar a tancar-lo els pròxims dies.
Va assegurar també Lamiel que les proves que van aportar els tècnics del ministeri de Transports són "suficients" perquè el Servei Català de Trànsit no participi en el tercer peritatge del terreny sota l’autopista, que tenia previst efectuar avui al migdia.
Lamiel va explicar que l’hora triada per a la reobertura, les 14:00 hores, respon a la necessitat de deixar que passi l’hora punta de cotxes de sortida de Barcelona propis d’un dissabte al matí i evitar així un "efecte embut".
