Crisi ferroviària
Les empreses calculen unes pèrdues de 9 milions d’euros
El sector del comerç és dels més afectats, amb empleats que no han treballat, mercaderies demorades i falta de clients
La patronal Pimec calcula que el retard mitjà a la feina ha sigut d’uns 60 minuts per persona
María Jesús Ibáñez
La interrupció durant pràcticament 48 hores del servei de Rodalies i el tall de l’autopista AP-7 al seu pas per Gelida (Alt Penedès) va generar –i en el cas del transport per carretera continua generant– unes pèrdues diàries pròximes als nou milions d’euros, segons les estimacions que va presentar l’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.
El càlcul es va elaborar a partir del temps addicional que han hagut d’invertir els transportistes i els treballadors per arribar als seus destins a l’haver d’utilitzar vies alternatives, cosa que ha suposat haver de fer un trajecte més llarg. S’hi van sumar els costos laborals que han d’assumir les empreses per la quantitat d’empleats que no podien teletreballar i que van arribar tard als seus llocs de treball. La patronal Pimec estima que el retard mitjà ha sigut d’uns 60 minuts per persona, cosa que implica uns sis milions d’euros diaris per al teixit productiu català.
També Comertia, l’associació d’empreses familiars de comerç, va alertar dels costos que va suposar la suspensió del servei ferroviari de Rodalies durant dos dies per als negocis més petits. "Hi ha hagut empresaris que han tingut problemes per obrir les seves botigues, empleats que no han pogut acudir a la feina i clients que tampoc han pogut acostar-se als establiments per comprar", va lamentar el president de l’entitat, Ignasi Pietx, que no va descartar reclamar compensacions.
Encara que tampoc té encara dades concretes sobre l’impacte i les pèrdues econòmiques, la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) sí que va expressar el seu malestar per haver sigut, una vegada més, el sector que ha pagat els plats trencats. "No es pot matar mosques a canonades ni tampoc aplicar mesures extremes de manera automàtica, penalitzant injustament un sector essencial per al funcionament de l’economia i el proveïment de la població", va lamentar en un comunicat.
Com ja va fer dijous, la patronal Pimec va insistir ahir que "la falta de claredat i la transmissió de missatges contradictoris han generat confusió i inseguretat jurídica tant per a les empreses com per a les persones treballadores" i va exigir al Govern que "no utilitzi una regulació pensada per a situacions excepcionals per traslladar a les empreses uns costos addicionals, quan la causa real d’aquesta situació és el dèficit sostingut d’inversions de les mateixes administracions en la xarxa ferroviària".
Permís retribuït
Amb aquesta reflexió, la patronal de la petita i mitjana empresa es refereix a les declaracions de la directora general de Relacions Laborals, Núria Gilgado, que va insistir en el fet que "si una persona té la impossibilitat d’accedir al seu lloc de treball, l’article 37.3 G de l’Estatut dels Treballadors permet que s’acullin al permís retribuible i no recuperable de fins a quatre dies". Això sí, va insistir també Gilgado, els afectats hauran de justificar degudament aquesta impossibilitat, un tràmit que poden fer a través de l’enllaç gen.cat/justificantrodalies.
Per a la patronal Pimec, en canvi, aquestes absències no haurien de tenir la consideració de permís retribuït, "ja que les autoritats han instat a buscar alternatives de mobilitat i no han emès cap indicació de restricció general dels desplaçaments". Segons l’opinió del secretari de l’organització, Josep Ginesta, "les hores no treballades han de ser objecte de recuperació o reorganització mitjançant l’acord entre empresa i treballadors".
