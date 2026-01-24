El futur de la medicina
El mir d’Urgències i Emergències s’estrena el 2026 amb 82 places
Els urgentòlegs demanen un "increment significatiu" de cara a l’any vinent per garantir el relleu generacional. Andalusia, Madrid o Catalunya comptaran amb 11 places i València, 9.
L’especialitat d’Urgències i Emergències serà la més envellida a partir del 2029
La saturació del sistema i la falta de professionals podrien portar a un col·lapse
Nieves Salinas
A Espanya, 25.000 dones i homes –no només metges, també infermeres i tècnics– formen part dels serveis d’Urgències i Emergències. En el cas dels facultatius, un 44% de plantilla té més de 55 anys, i un 14%, més de 65. Són dades de la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES), entitat que ha advertit en diverses ocasions de la importància de "planificar" els recursos. És per això que, des de la societat, el seu vicepresident, el doctor Javier Millán, celebra que l’especialitat debuti en el mir 2026 amb 82 places.
"Suposa un pas molt important en la implantació de l’especialitat al nostre país, garantia d’una formació homogènia dels professionals en línia amb Europa, amb aquestes competències específiques pròpies de la nostra especialitat", assenyala. En aquest 2026, a més, SEMES s’enfronta a "reptes importants com la publicació del programa oficial de l’especialitat i l’acreditació de les unitats docents en línia amb tot aquest treball desenvolupat al llarg de l’any passat".
Per comunitats, Andalusia, Madrid o Catalunya comptaran amb 11 places d’urgentòlegs; la Comunitat valenciana, amb 9; Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Euskadi, amb 5, i Aragó, les Balears i les Canàries, amb 3.
El doctor Millán confia que l’oferta d’aquestes 82 places "s’adeqüi a les necessitats reals" dels serveis d’Urgències per "fer una planificació adequada en el dimensionament dels recursos". Aquesta programació, assenyala, exigeix un "increment significatiu" en l’oferta de places mir per al 2027. Perquè la realitat, segons informes de la mateixa societat científica, és que serà l’especialitat més envellida el 2029.
Els primers 82 residents no acabaran de formar-se fins al 2030. No seran suficients per poder garantir el relleu generacional. Les estimacions de SEMES passen perquè farien falta entre 500 i 700 places anuals per garantir aquest recanvi que necessiten els seus serveis.
El juliol del 2024, el Ministeri de Sanitat aprovava l’especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències (MUYE). Una reclamació històrica de professionals que exerceixen en serveis oberts 24/7 i que estan cada vegada més tensats pel progressiu augment de pacients atesos. Va ser un moment d’enorme satisfacció entre els urgentòlegs perquè 37 països europeus ja comptaven amb l’especialitat i, a Espanya, només existia en l’àmbit militar, cosa que situava el país a la cua.
Seguretat assistencial
El salt cap a l’especialitat, reivindica la societat, suposarà una seguretat d’assistència més notable en els pacients, a més de l’homogeneïtzació definitiva d’aquests professionals. Per als urgentòlegs, els conceptes de la seguretat, prioritat i especialitat van íntimament lligats.
SEMES ha repetit en nombroses ocasions la necessitat de posar en marxa la formació mir en Urgències i Emergències al més aviat possible, amb una xifra adequada de places. L’objectiu és que, en aquest 2026, s’iniciï la primera promoció de residents perquè, a partir del 2027, hi hagi un nombre suficient de nous metges formant-se específicament en Urgències i Emergències. "Només així podrà afrontar-se el futur", diu la societat.
La saturació actual del sistema, amb 28 milions d’urgències hospitalàries i 8 milions extrahospitalàries l’any, sumada a l’escassetat de professionals, podria acabar desembocant en un col·lapse estructural. Segons l’entitat, si el 2029 no hi ha prou urgentòlegs, els serveis d’urgències hauran de reduir la seva operativitat o fins i tot tancar, i es comprometrà greument l’atenció sanitària a tot Espanya, van repetir els seus professionals en diversos moments.
D’altra banda, Oftalmologia apunta com una de les més demanades pels metges que aproven el mir. El 2025, les seves places es van esgotar el quart dia d’adjudicació. En aquest 2026, s’ofereixen 229 places (l’any passat en van ser 224) que, novament, tot fa pensar que seran de les més sol·licitades. "És una especialitat molt clínica i d’una alta precisió", justifica el doctor José Antonio Gegúndez, secretari de la Societat Espanyola d’Oftalmologia (SEO).
