Crisi ferroviària
El mur de Gelida es va desplomar cinc segons abans que passés el tren
L’anàlisi de la caixa negra indica que el formigó es va inclinar al pas del comboi, que estava en marxa a 50 metres, sense deixar-li marge per frenar
Germán González
Les primeres conclusions de la investigació de l’accident mortal d’un tren de Rodalies de l’R4 a Gelida (Alt Penedès) es van conèixer ahir, tres dies després del sinistre. La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) va assenyalar que, després de recopilar nombrosa informació tècnica al lloc del sinistre i consultar la caixa negra, la hipòtesi principal és que el mur de contenció de l’AP-7 s’estava desplomant sobre la via just al pas del tren.
Aquesta hipòtesi "resulta compatible amb la posició final del tren i el mur, i amb l’escàs temps de reacció de què va disposar la tripulació del tren", assenyala la comissió. En aquest sentit, remarca la investigació, "les primeres dades observades en el registrador del tren indiquen que aquest va disposar de molt poc temps i distancia per frenar (uns cinc segons des de l’inici de la frenada fins a la col·lisió, recorrent al voltant de 50 metres)".
L’impacte més gran de l’ensorrament del mur se’l va endur la cabina, en la que viatjaven el maquinista en pràctiques mort, al costat del titular i uns altres dos també en formació, que es troben greus. Igualment fet malbé va quedar el primer vagó, on es trobaven els altres dos ferits greus. Segons la CIAF hi ha 36 ferits lleus més. A més, l’impacte també va provocar danys menors en la via, incloent una ruptura de carril per efecte de la col·lisió.
L’informe remarca que l’accident es va produir a les 21.23 hores, quan el tren de l’R4 "va col·lidir contra el segment de mur, que en aquell moment estava d’inclinat aproximadament 45 graus i envaïa el gàlib de passada, de tal manera que el segment de mur es va incrustar a la cabina del tren. El tram és recte, però les condicions de visibilitat eren de nit amb pluja intensa", destaca la comissió.
Una investigadora de la comissió i un secretari van inspeccionar el lloc de l’accident i l’AP-7 que transcorre per sobre. Juntament amb els Mossos d’Esquadra i amb el personal de manteniment de Renfe van accedir a les dades del registrador del tren accidentat, l’anomenada caixa negra, que s’ha d’examinar en profunditat i contrastar la informació amb els registres del Post de Comandament que té Adif.
Amb les dades obtingudes, la comissió considera que el segment de mur es va desplomar presumiblement per efecte de l’empenta d’aigua acumulada en la part exterior per les intenses pluges produïdes el dia de l’accident i dies anteriors. Per això, la comissió vol analitzar el disseny i estat del mur, els elements de drenatge de l’obra de terra en aquest punt de l’AP-7, i les intervencions i inspeccions realitzades anteriorment al sinistre. A més, han de recopilar també informació meteorològica de la data del succés i els dies anteriors.
Inspecció al febrer
En la seva compareixença d’ahir, el ministre de Transport, Óscar Puente, va avançar que el mur de Gelida va tenir el febrer del 2025 la seva última inspecció, durant la qual "no es va detectar cap incidència o afecció significativa que denotés cap risc".
La Direcció General de Carreteres, a través dels contractes de conservació i explotació de l’AP-7, va indicar el ministre, ha inspeccionat en tres ocasions aquest tram, dues de bàsiques el maig del 2023 i el 2024, i una inspecció principal, portada a terme a nivell superior, el febrer del 2025.
