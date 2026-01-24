Robades i trobades
La policia recupera, durant el dispositiu Kanpai, joies sostretes a una dona que posteriorment les va reconèixer en un establiment de compra i venda d’or.
Germán González
El 9 de desembre, una parella estava descarregant el seu vehicle en un carrer del districte de Sant Martí quan se’ls van acostar dues dones. Amb l’excusa de si a la finca que hi havia al davant s’hi venia algun pis, van començar a parlar amb ells. Quan les dones se’n van anar, la parella va descobrir que els faltava una bossa on tenien vuit joies i altres objectes amb un valor de 3.500 euros, per la qual cosa van posar la corresponent denúncia.
Uns dies després, la dona víctima del robatori va passar per un establiment de compra i venda d’or a prop del seu habitatge i va descobrir que venien unes joies molt semblants a les seves. Ràpidament, va alertar els Mossos i agents de la Unitat d’Investigació de Sant Martí van fer les comprovacions pertinents, ja que les botigues que compren aquestes joies estan obligades a comunicar a la policia les adquisicions.
Ahir, dins del dispositiu Kanpai, agents dels Mossos van acudir al local per localitzar les joies robades. A més, els agents van comprovar la documentació de les dones que van vendre aquests presumptes objectes robats i van obtenir la seva imatge a partir de les càmeres de seguretat. A partir d’ara, podran ser identificar i els podran imputar un delicte de robatori si les víctimes de la sostracció les reconeixen.
Fonts policials van explicar que probablement les lladres es van desfer del botí ràpidament abans de ser denunciades, i per això van acudir a la joieria de compra i venda d’or que era a prop d’on van actuar. No obstant, únicament van vendre les joies que no tenien inscripcions, principalment anells i cadenes, i no podien ser reconegudes per les víctimes, ja que la resta, com dos rellotges sostrets, tenien dedicatòria. Els Mossos recorden que per poder vendre joies en aquestes botigues de compra i venda d’or és necessari mostrar la documentació en regla de les peces i que la compra queda registrada en un llibre, que sempre ha d’estar a disposició dels agents. A més, remarquen que dins dels objectius del pla Kanpai també hi ha recuperar objectes robats per ser tornats als seus propietaris.
Aquesta investigació pel robatori de joies s’ha portat a terme dins del dispositiu Kanpai, el número 12, que es va desplegar ahir per zones d’alta densitat i mobilitat de l’àrea metropolitana de Barcelona i l’aeroport, així com la xarxa de transport públic. En concret els agents van actuar tant contra multireincidents que operen en la via pública com en botigues i locals on presumptament s’adquireix material robat.
En el dispositiu van participar els Mossos, la Guàrdia Urbana de Barcelona i policies locals d’altres municipis, la Policia Nacional, la Portuaria, personal de seguretat privada i Inspecció de Treball. Per part dels Mossos hi va haver 659 efectius i 195 d’Urbana i policies locals, per tant al carrer hi va haver 854 agents, més els d’altres cossos de seguretat.
Al centre de Barcelona
A més, les unitats de paisà i d’investigació dels Mossos es van desplegar per buscar els delinqüents actius amb risc de persistència, que són els que més reincideixen en poc temps, per veure si tenien alguna ordre de recerca i captura pendent o sorprendre’ls cometent un delicte.
Al centre de Barcelona, els agents van denunciar ahir a la tarda tres persones per robatoris de roba en establiments després d’haver sigut sorpresos in fraganti. A més, van portar a terme entrades i registres en botigues de venda de records amb la sospita que es podria estar venent material falsificat, la majoria relacionat amb el Barça, i també que s’hauria comès algun delicte contra els treballadors.
