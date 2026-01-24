Caos ferroviari
Rodalies interromp el seu servei després que el Govern n’exigeixi la suspensió
Davant aquesta nova crisi, el Govern exigeix a Renfe la gratuïtat del servei, després de reunir-se de nou amb l’operadora i Adif a la Conselleria de Territori per tractar la situació
Últimes notícies del caos de Rodalies a Catalunya, en directe
Glòria Ayuso
El Govern ha exigit a Renfe que suspengui tots els seus serveis, fins que pugui garantir la seguretat. A partir d’ara ja no sortiran més trens. Els combois que estan circulant acabaran el seu recorregut i quan arribin al seu destí finalitzarà el seu servei.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que el Govern està «absolutament concentrat» a treballar conjuntament amb el Ministeri per a la represa del servei, però ha remarcat que no es reprendrà la circulació fins a comptar amb totes les garanties que la mobilitat pot ser segura. «El Govern no pot posar en risc la ciutadania», ha remarcat.
La consellera ha insistit que la prioritat és una represa del servei que sigui sostenible en el temps i que aconsegueixi plenes garanties de seguretat. En aquest sentit, ha explicat que s’han activat tots els mecanismes necessaris per reforçar el transport públic i la mobilitat.
Entre les mesures anunciades, Paneque ha destacat el manteniment de 170 autobusos addicionals durant el temps que sigui necessari als corredors més importants del país, l’increment de freqüències allí on hi ha més demanda de mobilitat, la suspensió temporal de les zones de baixes emissions i la gratuïtat del servei de Rodalies fins que la represa sigui fiable i es mantingui en el temps. Aquestes actuacions, ha assenyalat, tenen per objectiu compensar les afectacions a Rodalies i garantir que la recuperació del servei es produeixi amb condicions de seguretat i fiabilitat sostingudes.
La intenció és reprendre el servei a mesura que cada línia pugui garantir de manera fiable que s’hi pot circular amb total seguretat. Es tracta concretament de 21 punts que actualment estan en revisió. En aquest retorn progressiu, el president en funcions, Albert Dalmau, ha demanat, a més, que el servei sigui gratuït fins que es garanteixi la normalitat de la circulació.
La confusió ha caracteritzat aquest matí un servei que Renfe ha començat a operar de manera totalment fragmentada, amb trens en alguns punts amb horaris alterats i autobusos en d’altres. L’exigència del sindicat de maquinistes Semaf d’afegir dos nous trams a les revisions ha motivat un canvi important en la programació del servei, ja molt fragmentat. El Govern ha demanat disculpes i ha decidit agafar les regnes. «Atesos els últims esdeveniments, per garantir la seguretat dels ciutadans, el Govern ha exigit a l’operadora que suspengui els seus serveis», ha assenyalat Dalmau.
Davant aquesta nova crisi, el Govern, Renfe i Adif s’han reunit a les nou del matí a la Conselleria de Territori per tractar la situació.
Mapa amb els punts de risc
Un mapa detalla tots els punts de la xarxa de Rodalies on es considera que hi ha risc de lliscament. El sindicat de maquinistes Semaf ha exigit a les nou del matí afegir-hi els túnels del Garraf de la línia R2 Sud i el tram entre Badalona i Montgat de la línia R1. Una indicació que ha tingut un efecte ràpid: a les onze del matí Renfe ha suspès la circulació també en aquests dos trams. Uns canvis que han provocat de nou una gran confusió entre els usuaris. Viatgers que eren en un tren aturat a l’estació de Badalona han estat esperant que sortís, sense que finalment es reprengués la circulació.
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha explicat que «està en l’interès de tots, del Govern, Adif i Renfe, recuperar la confiança dels ciutadans», motiu pel qual l’operadora ha intentat mantenir en la mesura possible el servei alternant-lo amb autobusos per carretera a tots els punts afectats. «S’ha treballat tota la nit de manera conjunta, amb el Govern, Adif, el Ministeri [de Transports] i els sindicats per arrencar el servei per donar una mínima mobilitat als usuaris», ha afegit.
La gota que fa vessar el got
Un nou despreniment divendres a la tarda a la línia R1 entre Tordera i Maçanet va ser la gota que va fer vessar el got: els maquinistes immediatament es van encendre, ja que la responsable de les vies havia assegurat després de dues revisions prèvies que tot estava bé. El Govern, Renfe i Adif es van reunir a les set de la tarda i després de vuit hores no van aconseguir trobar una solució. De matinada, a les 3.30, la Conselleria de Territori va anunciar que Adif i Renfe havien comunicat al Govern la «incapacitat d’operar el servei ordinari de Rodalies i mercaderies a tota la xarxa ferroviària» per a aquest dissabte. No obstant, després d’aquest missatge en què el Govern traslladava la responsabilitat a l’operadora del servei i la titular de la infraestructura, totes dues van continuar treballant. «Teníem una situació a les tres de la matinada que ha pogut evolucionar gràcies al treball que han fet tots els equips. Hem preferit oferir un servei, tot i que amb alteracions», ha explicat Carmona.
En aquests moments, en la reunió a la Conselleria de Treball es continua treballant per definir quins seran els passos següents per recuperar el servei. «Per part del Govern, el Ministeri, Adif i Renfe, la preocupació és treballar per recuperar el servei de Rodalies amb totes les garanties de seguretat que es van acordar dijous passat», ha assegurat Carmona.
Servei parcial
El fet que sigui cap de setmana ha esmorteït el gran impacte de nou sobre els 400.000 ciutadans que diàriament utilitzen el servei de Rodalies. L’estat de les línies de Rodalies va canviant a mesura que avança el dia. En l’últim informe de Renfe, i atenent les reclamacions dels maquinistes, s’indica que a l’R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes s’ha establert un servei alternatiu per carretera, així com entre Badalona i Montgat (Barcelona), i a la resta de la línia circulen dos trens per hora i sentit.
A la línia R2 Sud, el servei es presta amb tren entre l’Estació de França i Castelldefels. El tram Castelldefels-Vilanova i la Geltrú queda cobert per transport alternatiu per carretera, i entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders el servei es torna a oferir amb tren.
Les línies R2 Nord i R8 mantenen l’oferta habitual sense afectacions destacades.
A la línia R3, el trajecte entre Fabra i Puig, la Garriga i Ribes de Freser es fa mitjançant servei alternatiu per carretera, i el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà queda sense servei per causes meteorològiques.
A la línia R4, entre Manresa i Terrassa s’habilita transport alternatiu per carretera. El tram Terrassa-Martorell manté l’oferta habitual, i entre Manresa i Martorell Central el servei es presta amb tren amb l’horari habitual. Entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia circula un tren per hora i sentit amb nous horaris, i el tram Martorell Central-Sant Sadurní d’Anoia es cobreix amb servei alternatiu per carretera.
Quant als serveis regionals, l’R11 ofereix transport alternatiu per carretera entre Figueres i Portbou per obres a la infraestructura. A l’R13, R14 i R15, el tram Castelldefels-Vilanova es fa per carretera, igual que els recorreguts Sant Vicenç de Calders-Vinaixa, Reus-Vinaixa i Reus-Riba-roja, respectivament. Les línies R16 i R17 també disposen de servei alternatiu per carretera entre Castelldefels i Vilanova. Finalment, a la línia RL4, el trajecte entre Manresa i Cervera s’efectua íntegrament mitjançant servei alternatiu per carretera.
