Rodalies torna a mig gas i amb un altre despreniment que reobre la crisi
Després d’un nou ensorrament a l’altura de Tordera, els maquinistes demanen parar el servei, la continuïtat del qual no està garantida el cap de setmana
Glòria Ayuso
El restabliment de Rodalies després de dos dies de tancament total –el primer per raons de seguretat després de l’accident de Gelida i el segon per la insubordinació dels maquinistes– va estar lluny de registrar una certa normalitat. Després d’una jornada de negociacions agòniques en la qual es va acordar que la xarxa no podria reobrir fins a ser validada per una revisió conjunta de Renfe i els maquinistes, la reobertura del servei va estar marcada per retards generalitzats de mitjana, el caos i la desconfiança. De fet, un nou despreniment a Tordera –que va obligar a frenar un tren que circulava amb passatgers i va tallar l’R1 a la tarda– va reobrir una nova crisi amb els maquinistes, que ahir continuaven reunits amb el Govern passada la mitjanit. Sobre la taula de la trobada, liderada pels consellers Albert Dalmau, Sílvia Paneque i Núria Parlon, hi havia la possibilitat de paralitzar el servei de Rodalies als punts de risc d’ensorrament.
El maquinista va poder frenar a temps a Tordera davant la presència de pedres i no hi va haver ferits, però l’incident –que va tenir lloc quan no havien passat ni 24 hores des que es van fer les marxes exploratòries que havien de certificar la seguretat de les vies– va encendre de nou la metxa entre els treballadors de Renfe, que es van concentrar a la tarda en una protesta a l’estació de Sants en la qual també es va retre un homenatge al company que va morir.
Conducció més lenta
Per la seva banda, el sindicat SEMAF va difondre un comunicat en el qual afirma que Renfe paralitzarà el servei quan hi hagi risc de despreniment. De moment, ni el Departament de Territori ni la companyia s’han posicionat sobre aquesta mesura. Precisament al tram del nou sinistre ja es va registrar dimarts a la nit, minuts abans de l’accident de Gelida, un altre ensorrament que va fer descarrilar, sense ferits, un comboi.
De fet, les incidències van començar ja de bon matí. Els pocs usuaris que a primera hora es van acostar a les estacions van poden comprovar que els trens o no passaven o bé acumulaven uns retards de més de mitja hora. La crisi de confiança es nota i és que gran part dels 400.000 usuaris de la xarxa van optar ahir per opcions alternatives: "Ja no me’n fio", lamentaven els viatgers.
Als problemes d’haver de tornar a posar en marxa, després de 48 hores d’apagada, un servei tan complex com és el de Rodalies, s’hi va sumar que en algunes línies encara s’estaven realitzant actuacions preventives per garantir la seguretat de les vies. Es va donar la circumstància, a més, que els trens –sigui per la inquietud dels maquinistes sigui com a manera d’allargar la protesta– van circular a menys velocitat.
En aquest context, les grans artèries del servei també van funcionar a mig gas. Més enllà dels retards generalitzats, del despreniment de Tordera i que un gruix de trens programats ni van sortir, l’R1 (la línia del Maresme) va començar circulant amb dos trens per hora i per una sola via. Després de reprendre una certa normalitat, el despreniment de Tordera va tornar a tallar la línia. A la tarda, l’R2 va patir un robatori de coure que va obligar a suspendre el servei. I a l’R4, a Castellbisbal, la proximitat a les vies d’un arbre poc estable va obligar a retirar-lo i a circular per una sola via entre Molins de Rei i Martorell.
Busos i ZBE, fins dimecres
La pregunta que va sobrevolar tota la jornada –¿quan tornarà la normalitat al servei?– té una resposta difícil. Més enllà d’eventuals protestes dels maquinistes, el Govern ha decidit mantenir fins dimecres el reforç dels mitjans de transport alternatius, amb un augment del servei dels autobusos interurbans i més freqüència als trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). També fins a aquell dia es mantindrà l’aixecament de la zona de baixes emissions, alhora que el peatge de la C-32 continuarà suspès fins que es reobri l’autopista AP-7 al trànsit.
Sense cap dubte, el tall de l’AP-7 que està servint per revisar la seguretat de la via al tram de l’accident de Gelida ha afegit més tensió a unes carreteres que ahir van registrar un augment del 10% de la circulació. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit va anunciar que avui reobrirà un dels tres carrils de l’autopista en sentit sud.
Després d’aquestes tres jornades d’apagada i incidències, la tensió també ha escalat entre les entitats i plataformes d’usuaris afectats per Rodalies, que es van reunir ahir amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Els representants van sortir de la Generalitat sense una conclusió clara sobre les mesures que prendrà el Govern per millorar el funcionament de la xarxa.
Així, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez Llauradó, va dir que convocaran manifestacions ben aviat. "Els dos últims anys han sigut molt durs, hem anat de mal borràs, així que ens mobilitzarem", va afirmar. "El que ha passat aquesta setmana és molt greu, però és fruit de dècades de mala inversió i de mal funcionament del sistema ferroviari", va afegir Adrià Ramírez, d’Associació per la Promoció del Transport Públic.
