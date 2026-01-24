Sánchez acudirà al Congrés per informar del sinistre arran de la petició del PP
La previsió és que la compareixença del cap del Govern tingui lloc ja al febrer
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, va sol·licitar ahir la seva compareixença al Congrés amb l’objectiu d’informar sobre els últims accidents de tren i sobre la "situació actual del servei ferroviari". Ho va fer dues hores després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li reclamés fer aquest pas i busqués el suport d’altres grups per forçar-lo. Dimarts vinent s’havia de votar a la Diputació Permanent. El suport de Vox i Junts a la sol·licitud dels diputats populars seria suficient, però el cap de l’Executiu s’ha avançat a aquesta eventualitat.
Feijóo va trencar definitivament ahir la treva després de la tragèdia, posant el focus en la urgència d’explicacions. A més, en el text de sol·licitud de compareixença s’avança la intenció de donar compte també "de la posició del Govern en les diferents trobades i fòrums internacionals en què ha participat". Dijous passat ho va fer en la reunió informal del Consell Europeu, per abordar la relació de la UE amb els EUA després de l’amenaça annexionista sobre Groenlàndia de Donald Trump.
La data de la compareixença encara no ha sigut fixada. La petició registrada a primera hora de la tarda d’ahir haurà de ser qualificada per la Mesa del Congrés dimarts vinent com a pas previ per ser ordenada en ple. La previsió és que el cap de l’Executiu acudeixi al Congrés ja el mes de febrer vinent. La compareixença del ministre de Transports, Óscar Puente, es produiria així abans que la del cap de l’Executiu.
El debat de la seguretat
L’Executiu va elaborar un document d’urgència arran del clima d’inseguretat, que servirà com a base de la compareixença de Puente al Congrés a petició pròpia per informar de l’accident, i va destacar així mateix que "les nostres vies són més segures avui que fa vuit anys i més segures que les de França, Alemanya o la mitjana de la Unió Europea".
Abans que la CIAF (Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris) assenyalés una ruptura en la via com la causant de l’accident a Adamuz, el cap de l’Executiu va assegurar estar assumint "des del primer moment" totes les seves responsabilitats. En una roda de premsa dijous a la nit des de Brussel·les, després de la reunió informal del Consell Europeu, va posar èmfasi en el fet que l’alta velocitat "és un dels principals orgulls del nostre país", i davant d’això va remarcar que el Govern se centrarà a treballar per "restablir" la confiança de la ciutadania en aquest transport.
Així, a la Moncloa continuen apel·lant a transitar cap a una treva política després de l’accident amb l’objecte d’una "lleialtat" institucional que de moment es continua mantenint entre el Govern central i la Junta d’Andalusia i s’ha trencat per part de Génova. Des de Sumar, soci de coalició, ja s’apressava ahir a "augmentar totes les inversions en ferrocarrils" i es qüestionava l’increment d’operadors arran de la liberalització sense fer el mateix amb les infraestructures.
