El sou dels residents és el tercer més baix d’Europa
Els metges en formació a Suècia cobren 3.212 euros, gairebé el doble dels 1.202 euros que guanyen els seus homòlegs espanyols, segons un informe europeu.
L’OMC planteja que computi tota l’activitat d’atenció continuada
Nieves Salinas
Només falten unes hores per a l’examen mir i, sobre la taula, els metges residents posen les qüestions que els ocupen i preocupen. Com les seves jornades –que en moltes ocasions superen el límit màxim de les 48 hores setmanals de treball que marca la normativa europea– o les seves baixes retribucions. El sou dels residents espanyols és a la cua d’Europa, segons un informe de la Federació Europea de Metges Assalariats (FEMS). "Amb la nostra responsabilitat, no és just", diu Daniel Selva, secretari general de l’Associació MIR Espanya (AME).
La FEMS va presentar, a finals del 2024, el Llibre blanc de les condicions de treball dels doctors europeus. Amb dades d’aquest informe, el sou mitjà mensual net (sense comptar guàrdies) oscil·la entre els 3.212 euros que cobra un metge suec, els 2.870 d’un finlandès, els 2.000 d’un belga i, ja a distància, els 1.412 d’un portuguès. Espanya figura com el tercer país (per la cua) on menys cobren els joves metges (1.202 euros nets al mes), únicament per davant de Polònia (1.050 euros) i Albània (980 euros mensuals).
La precarietat d’espanyols
Les xifres mostren "la precarietat" dels metges interns residents espanyols en comparació amb altres països. Així es remarca en un dels capítols de La formación médica especializada en España: retos presentes y futuros, un llibre en el qual han col·laborat més d’una vintena d’autors. En el capítol de retribucions signat per Vicente Matas –especialista en Medicina Familiar i Comunitària i coordinador del Centre d’Estudis del Sindicat Mèdic de Granada–, es crida l’atenció sobre una "situació injusta" i d’especial vulnerabilitat a les grans ciutats per als joves facultatius.
Amb dades recollides per Matas, el desembre del 2024, les retribucions mensuals mínimes (sense guàrdies) dels mir espanyols van des dels 1.301 euros mensuals bruts que cobra el resident de primer any (una vegada descomptat l’IRPF i la Seguretat Social, la retribució queda en 1.094), fins als 1.795 euros bruts que rep el resident de cinquè any (1.405 euros nets). Les xifres, això sí, poden variar segons les comunitats autònomes.
L’Organització Mèdica Col·legial va presentar recentment les seves aportacions a la consulta pública prèvia oberta pel Ministeri de Sanitat per modificar la norma que regula la relació laboral dels metges residents. Un dels eixos centrals de les propostes de l’OMC és la necessitat de canviar el model actual, que està basat en el concepte de guàrdia per passar a un sistema que mesuri de manera real i objectiva el temps de treball en hores.
L’OMC planteja que tota l’activitat d’atenció continuada es computi de manaera íntegra com a temps de treball, amb uns límits clars, un control horari efectiu i uns descansos garantits. Entre les mesures més rellevants s’hi inclouen la prohibició dels torns ordinaris de 24 hores, l’establiment d’un màxim de 17 hores de treball continuat i la fixació d’un límit setmanal d’hores que sigui realment verificable.
