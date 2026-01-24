Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

REFORÇ DE LA SEGURETAT

La Urbana de BCN augmenta un 80% els efectius nocturns en cinc anys

La Unitat Territorial de Sant Andreu compta amb un torn de nit propi des d’ahir. Fins ara operava conjuntament amb les d’Horta-Guinardó i Nou Barris. El nombre d’agents nocturns ha passat de 435 agents a 776 des del 2021.

La policia local destaca la millora organitzativa i més eficiència dels recursos

Control de la Guardia Urbana

Control de la Guardia Urbana / GUBBarcelona

Germán González

Barcelona

El creixement demogràfic i d’activitat de Barcelona fa que sigui una ciutat en què les 24 hores del dia pugui passar algun incident. Per això és tan important el patrullatge de dia com el nocturn, malgrat que siguin molt diferents un torn d’un altre pel tipus de servei policial que es fa. Amb aquest objectiu la Guàrdia Urbana de Barcelona porta des del 2021 reforçant les seves unitats nocturnes per respondre a les demandes policials de nit, mentre la resta de la ciutat està dormint.

Des del 2021 s’ha anat augmentant de manera progressiva la presència de la Guàrdia Urbana en el torn de nit, passant de quatre unitats nocturnes operatives a set, cosa que implica que s’ha passat de 435 agents a 776, que és un augment del 78,4%, a partir d’aquest cap de setmana.

I és que a partir de la nit d’ahir va entrar en funcionament el torn de nit de la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu, reforçant així les unitats nocturnes operatives (UN) dels districtes. Fins ahir, Sant Andreu operava conjuntament amb les unitats d’Horta-Guinardó i Nou Barris, que es mantindran en una sola Unitat Territorial Nocturna.

Ahir a la nit Sant Andreu es va convertir en el cinquè districte propi que disposa d’unitat nocturna pròpia de la Guàrdia Urbana. Barcelona compta amb set unitats nocturnes: Ciutat Vella; l’Eixample; Sants-Montjuïc; Sant Martí, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia; Horta-Guinardó i Nou Barris, i, ara, Sant Andreu.

Des de la Guàrdia Urbana es remarca que aquestes unitats nocturnes permeten una millor gestió de la seguretat de la ciutat, ja que amplia l’estructura organitzativa per donar resposta a les necessitats i demandes de la ciutadania. També destaquen que amb aquestes unitats es garanteix una eficiència més gran dels recursos policials.

