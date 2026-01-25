Tragèdia ferroviària
Accident de trens d’Adamuz: la col·lisió que va convertir un diumenge qualsevol en una ferida col·lectiva
19.43 hores, dos trens descarrilen a Còrdova i un poble sencer queda suspès en una vigília que encara no acaba, amb 45 famílies trencades i moltes preguntes obertes
Fabiola Mouzo
La nit del diumenge va quedar gravada en la memòria col·lectiva d’Espanya i, de manera especialment dolorosa, en la d’Andalusia. A les 19.43 hores, la normalitat d’Adamuz, un poble tranquil de 4.000 habitants a la província de Còrdova, es va trencar de manera abrupta. Es va instal·lar l’horror. La nit, fins aleshores freda i tranquil·la, es va omplir de llums blaves intermitents, de sirenes que trencaven el silenci i de corredisses desesperades contra el temps.
Al Centre de Regulació de Circulació (CRC) d’Adif encara no s’arribava a comprendre la magnitud del que havia passat. Aviat se sabria que el tren Iryo 6189, que havia partit de Màlaga amb destinació a Madrid, va descarrilar i que, només uns segons després, l’Alvia 2384, que viatjava des de Madrid cap a Huelva, va col·lidir contra aquest. Quan van arribar al lloc, sanitaris, bombers, Guàrdia Civil, policies i efectius de Protecció Civil van treballar sense parar per atendre els ferits i assegurar la zona. El tràfic ferroviari va quedar interromput i, a poc a poc, Adamuz, Còrdova i tot Andalusia van començar a prendre consciència de la dimensió d’una tragèdia que, des d’aquell moment, passaria a formar part de la seva història.
Les famílies de més de 500 viatgers intentaven posar-se en contacte amb els seus fills, mares, pares, parelles, amics... En molts casos no hi va haver resposta a l’altre costat del telèfon. Començaven a circular fotografies de desapareguts en les xarxes socials. Es va imposar de sobte la confusió, el terrabastall, l’angoixa i el desconcert.
Els serveis d’emergència es van trobar un escenari de molta confusió, en un lloc fosc, de difícil accés, on tots els esforços van estar centrats a salvar vides, atendre els ferits, traslladar-los als hospitals o portar-los a un lloc segur i donar-los empara. A mesura que es van incorporar més mitjans, els treballs van començar a dividir-se i a agilitzar-se als dos trens sinistrats. A l’Hospital Reina Sofía de Còrdova es va activar tot el personal possible, en previsió del que havia passat. Es creia que hi podien arribar centenars de ferits, i així va ser. La nit seria una de les més llargues de la història de la província.
No són xifres, són persones
Amb les tràgiques notícies, les famílies es van començar a mobilitzar. De Huelva, de Madrid, de Màlaga, amb cotxe, amb autobús, amb taxi, amb BlaBlaCar, amb avió. El servei ferroviari es manté interromput i es mantindrà així un temps. Era només el principi d’un malson per a les 45 famílies dels 45 desapareguts denunciats i que van ser trobats després de diversos dies de tasques a l’entramat recargolat de ferros en el qual es van convertir alguns vagons dels trens sinistrats, sobretot de l’Alvia.
Però no són xifres. Són persones, mares, pares, àvies, treballadors, estudiants, nens. És la família Zamorano Álvarez i la nena de 6 anys, la Cristina, que caminava espantada per les vies; són Óscar Toro i María Clauss, referents del periodisme de Huelva; es la Nati, l’àvia de Huelva que va portar els seus néts a veure el musical d’El Rey León; Pablo B., el jove maquinista de l’Alvia apassionat per la fotografia; David Cordón, exjugador dels filials del Sevilla FC i el Recre; Mario Jara, l’opositor cordovès que va morir el dia del seu aniversari; Ricardo Chamorro, funcionari de presons a Huelva i preparador d’opositors, com Andrés Gallardo, que també acompanyava els seus alumnes.
És Mari Carmen Abril, la sociòloga cordovesa amant de la música; Antonia Garrido, treballadora d’ajuda a domicili a Huelva; Agustín Fadón, el cambrer de l’Alvia que va esquivar la mort a Angrois; Jesús Saldaña, el jove cardiòleg malagueny que treballava a La Paz de Madrid; el Samuel, un policia nacional cordovès destinat a Madrid i pare d’un nadó; Julio Son, el lleonès que va fer del ball i la salsa la seva vida; Víctor Luis Terán Mita, un bolivià que va triar Huelva com a llar. Són la Manoli i l’Esther; Miriam Albarico; la Pepi i l’Ana; Rafael Millán; José María Martín i Eduardo Domínguez; Tamara Valdés; María Luisa Eugui; la Trinidad; l’Enedina i María Eugenia Gallego.
L’atenció a les famílies
Les històries de molts d’ells van inundar telenotícies, diaris i xarxes socials. Molts dels seus familiars clamaven desesperats per trobar-los. L’espera es va tornar espessa i esgotadora. El centre cívic de Poniente Sur, a Còrdova capital, es va convertir en l’epicentre del treball amb les famílies. En aquest lloc va ser clau l’atenció psicològica brindada per l’equip de la Creu Roja, de la Diputació de Còrdova i del Col·legi de Psicologia d’Andalusia, així com per sanitaris del 061, que van estar acompanyant-los i mirant d’alleujar el seu dolor. L’accident va superar l’àmbit local i es va instal·lar en la conversa pública d’Espanya i del món, amb centenars de mitjans de comunicació en tots els idiomes movent-se entre Adamuz i Còrdova.
L’Ajuntament de la capital cordovesa, amb 300 treballadors municipals i l’equip de govern al complet, va agafar així les regnes de l’atenció a unes famílies fins aleshores desemparades. Es va coordinar allotjament, trasllats, alimentació i atenció en general en un escenari mai abans vist a la ciutat. A ells s’hi van sumar 260 treballadors i voluntaris de la Creu Roja i també la Diputació Provincial i la Junta d’Andalusia, presents a la zona del sinistre dia i nit.
En paral·lel, els treballs no s’aturaven. Maquinària pesada desballestava els vagons per trobar la resta de víctimes. Tampoc ho feien a l’Institut de Medicina Legal (IML) de la Ciutat de la Justícia de Còrdova, on 27 forenses treballaven a preu fet per identificar els cossos que anaven arribant el més ràpid possible i poder, llavors, donar respostes als familiars. Per a alguns, aquelles hores i aquells dies es van tornar una eternitat. Es van recollir mostres de l’ADN a diverses províncies i el registre civil de Montoro va ampliar el seu horari per autoritzar a les funeràries els trasllats i enterraments de les víctimes.
El rei Felip VI i la reina Letizia van visitar Adamuz, l’Hospital Reina Sofía i el mateix centre cívic dimarts. A l’hospital, els Reis van parlar amb alguns dels ferits i, al lloc de la tragèdia, van conèixer els veïns d’Adamuz que van intervenir en el rescat en els primers moments, i que són també part dels herois d’aquesta història i per als quals diverses iniciatives ciutadanes demanen la Medalla d’Andalusia o el Princesa d’Astúries.
Un poble en vigília
Adamuz va viure aquelles hores suspesa en una vigília col·lectiva. El poble, acostumat al ritme lent dels diumenges, va passar de la quietud al neguit en qüestió de minuts. Ningú sabia amb exactitud què havia passat, però tots intuïen que era greu. Alguns veïns, com el Julio i el seu amic José, el Gonzalo i el seu quad o el mateix alcalde, Rafael Moreno, es van acostar una vegada i una altra als voltants del sinistre; d’altres van oferir els seus vehicles, les seves pròpies cases, mantes o simplement companyia. En un municipi petit, on gairebé tots es coneixen, la tragèdia no era aliena: se sentia com a pròpia, com si cada víctima portés un cognom familiar.
¿Què va passar aquella nit?
La investigació es va posar en marxa amb cautela. La porta el Jutjat d’Instrucció número 2 de Montoro, que estava de guàrdia, i també la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), el Ministeri de Transports i el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil. No hi ha respostes clares, només la certesa que el procés serà llarg. Es parla de seguretat, d’infraestructures, de prevenció. Es formulen preguntes i conjectures mentre els treballs tècnics comencen a avançar. Cada dada compta. Cada detall importa.
Les fotografies de la ruptura de la via difoses per la Guàrdia Civil ja donen una mica de llum, tot i que en aquell moment no se sabia si eren causa o conseqüència. Es van publicar els àudios de la caixa negra de l’Iryo i, lluny d’aportar certeses, van generar més preguntes. Adif va recrear llavors una cronologia dels fets. A les 19.45.02, el Centre de Regulació de la Circulació va rebre la primera trucada del maquinista del tren Iryo, que va informar d’una enganxada amb la catenària. Davant la falta de resposta del maquinista de l’Alvia, el CRC va intentar contactar amb ell dues vegades sense èxit. Posteriorment, a les 19.49.33, es va contactar amb la interventora d’aquest tren, que va informar que havia patit un cop al cap. Havien passat sis minuts des de l’accident.
Dos segons després, a les 19.49.35, el maquinista del tren Iryo va fer una segona trucada, en la qual va comunicar que es tractava d’un descarrilament, amb invasió del gàlib de la via contigua, l’existència d’un petit incendi i la presència de ferits, i va sol·licitar el tall del tràfic en sentit Sevilla. En cap moment d’aquesta trucada es va informar d’una col·lisió amb el tren Alvia.
Els bombers de Còrdova asseguren que van ser els primers a arribar i actuar a la zona del tren Alvia, un escenari d’horror. Ho van fer a les 21.21 hores, 40 minuts després de ser avisats i una hora i mitja des del moment en què es registra l’accident, que Adif situa entorn de les 19.43 hores. Abans de l’arribada dels bombers de Còrdova capital ja hi havia serveis d’emergència activats al lloc, com la Guàrdia Civil i el Consorci Provincial. Van ser els mateixos agents de la Guàrdia Civil, Ángel Ayala i Arturo Carmona, que van descobrir, al veure gent caminant per les vies amb els llums del mòbil, que hi havia un altre tren sinistrat. Per a ells, «hi ha imatges que no s’esborren. Va ser horrible, era el tren del terror».
La investigació
L’informe preliminar de la CIAF, publicat divendres, ha situat una ruptura a la via com el causant del descarrilament del tren Iryo i l’impacte amb el comboi Alvia de Renfe, i afirma que les marques trobades als vagons de l’Iryo i dels trens que van circular anteriorment a l’accident pel tram d’Adamuz, a més de les deformacions al carril, «són compatibles» amb la possibilitat que la via estigués fracturada abans del pas del tren que va perdre el control, però insisteix que aquestes hipòtesis «han de ser corroborades per càlculs i anàlisis detallades».
Hores després, el ministre de Transports, Óscar Puente, que rebutja dimitir després de l’accident, va deixar caure que el succés era una cosa impredictible. Junt amb el president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, va fer una llista detallada, molt tècnica, de les avaluacions i del calendari en el qual es van produir. Va explicar que es van efectuar controls amb ultrasons a les 114 soldadures del raïl, a més de proves dinàmiques i geomètriques. En cap cas es van detectar fallades i va assegurar que «no hi havia cap senyal que indiqués que s’havia de fer res en aquest tram». Abans, Puente ja havia rebutjat que l’accident es degués a falta de manteniment, inversió o a vies obsoletes, i va afirmar que el tram afectat havia sigut renovat recentment, amb una inversió de centenars de milions d’euros, i que havia superat diverses inspeccions sense detectar anomalies.
Limitacions a la velocitat
En paral·lel a la investigació de l’accident, Adif ha aplicat limitacions temporals de velocitat en diversos trams de la xarxa d’alta velocitat. A la línia Madrid-Barcelona s’han imposat restriccions de fins a 160 quilòmetres per hora en més de 150 quilòmetres repartits en una desena de punts. També s’han aplicat reduccions puntuals a la línia Madrid-València i en un tram de la línia Madrid-Saragossa, després d’avisos de possibles defectes a la via detectats per maquinistes.
Els treballadors ferroviaris han mantingut mobilitzacions i jornades de vaga per reclamar millores en les condicions laborals i en la seguretat del servei. Els sindicats defensen que el succés d’Adamuz posa en relleu carències estructurals del sistema ferroviari i la necessitat de reforçar mitjans humans i tècnics.
En espera de certeses, Adamuz guarda dol i memòria, conscient que el temps no esborra, però hauria d’ajudar a entendre. La primera setmana es tanca amb molts fronts oberts, però amb una certesa compartida: la necessitat de respecte, prudència i veritat.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
- La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central
- La neu torna a la Catalunya Central i arriba fins a Manresa
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova