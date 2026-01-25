Proveïdor de les vies d’Adif
ArcelorMittal vol esperar la CIAF per estudiar si hi va haver defecte de fàbrica
El Periódico
La multinacional siderúrgica ArcelorMittal, que subministra el 99% dels carrils d’Adif, va demanar ahir esperar a l’informe final de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) abans de fer una valoració sobre la possibilitat que el carril pel qual discorria el tren accidentat a Adamuz tingués un defecte de fàbrica, segons va afirmar a l’agència Efe un portaveu de la companyia.
La mateixa font va expressar la voluntat de l’empresa de col·laborar amb la CIAF "en tot el que calgui", tot i que, de moment, no se’ls hagi sol·licitat cap informació sobre el carril, la producció del qual a Espanya per part d’ArcelorMittal es du a terme a la seva planta de Gijón.
El gestor de la infraestructura ferroviària, Adif, no descarta un defecte de fàbrica del carril i, per això, localitzarà tots els lots del mateix tram de via en el qual va descarrilar l’Iryo sinistrat diumenge passat i farà una "auscultació especial" de tota aquesta remesa d’acer. Així, Adif revisarà aquests lots, ja que, segons va informar divendres passat el ministre de Transport, Óscar Puente, el possible defecte de fàbrica del carril és "una de les raons que poden estar en la hipòtesi", però necessiten una anàlisi de laboratori, de manera que, mentrestant, localitzaran els carrils perquè tenen tota la "traçabilitat d’aquesta partida".
