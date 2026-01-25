BARCELONEJANT
La cultura catalana envaeix Madrid
El Círculo de Bellas Artes va acollir un acte que va reunir les figures més destacades del sector. I a la llibreria +Bernat de Barcelona, Ale Lacour va presentar la seva primera novel·la, ‘Todos caen’.
Joan Vehils
Viatjar aquesta última setmana en un tren Iryo a Madrid provocava tanta tristesa com tensió. El desgraciat accident que va tenir lloc a Adamuz va fer que també Fitur, la fira més important del món de turisme, quedés marcada per la solidaritat amb aquests fets.
En l’anada vaig coincidir amb qui va ser el president del Barça Joan Gaspart, que amb 81 anys viatja sol i es troba en plena forma. De tornada no vaig poder trobar millor company de viatge. Em refereixo a Jordi Bosch –no l’actor, sinó el periodista–, que va ser un excel·lent secretari general de Televisió Espanyola i avui presideix la companyia Banijay Iberia, abans Endemol, o l’associació de productores espanyoles, entre altres càrrecs. Bosch, el català amb més contactes a Madrid, és tan llest com bon vivant i va tornar per un moment als seus orígens de reporter informant en directe des d’Atocha Jordi Basté i Xavi Freixa sobre els retards dels trens.
Sense acte a Callao
A Fitur, la directora de l’Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, va haver de suspendre un dels esdeveniments més esperats, amb el qual es preveia reunir més catalans a tota la capital. Aquesta vegada la presentació de Catalunya 2026 estava prevista als cines Callao amb moltes sorpreses, sense el president Salvador Illa, per baixa mèdica, i amb el xef Ramon Freixa i el reclam de la seva segona estrella Michelin. Era dimarts i, amb bon criteri, no es va celebrar.
L’acte institucional més rellevant amb la cultura catalana en un paper destacat va tenir lloc al Círculo de Bellas Artes. I va ser un èxit, sobretot per qui l’encapçalava. Pel costat madrileny, Valerio Rocco, el seu director. Persona jove, intel·ligent i preparada. Nascut a Roma, viu a la capital, però estima Madrid tant com Barcelona. A més, és professor d’Història de la Filosofia Moderna, fet que no li impedeix ser amè i divertit. Per Barcelona, el seu director de Turisme, Mateu Hernández, que va remarcar que les dues ciutats competeixen en moltes coses, però també es complementen i s’admiren. Ho comparteixo.
La trobada serà recordada per reunir els principals actors del sector. Des del president del Círculo, Juan Miguel Hernández León; el del comitè executiu de Turisme, Jordi Clos; o l’alcalde Jaume Collboni (que no va intervenir pel dol nacional). Passant pel conseller de Damm i president de Barcelona Global, Ramon Agenjo; Pepe Serra, director del MNAC; Ismael Clemente, president de Merlin Properties; Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundació MACBA; o Meritxell Batet, expresidenta del Congrés. Fins i tot Marta Labata, directora general de BSM; Francesc Fajula, director general de Mobile World Capital Barcelona; o el CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, junt amb el director general, Sergi Guillot, i el director d’aquest diari, Albert Sáez. Una jornada interessant que va tornar a demostrar l’alt nivell cultural de les dues ciutats, que va causar sorpresa entre els madrilenys i que va estar molt ben conduïda per la directora d’Estratègia del Consorci de Turisme, Anna Marquès.
Tots cauen
La llibreria +Bernat és molt més que una llibreria. Sense anar més lluny, dimarts passat al migdia s’hi podia degustar una cassola de fideus a la marinera amb calamars, musclos i una picada de romesco per 10,50 euros (11,90 euros amb la beguda inclosa) i, a la tarda, assistir a la presentació del primer llibre d’Ale Lacour.
Cada cop que un entra a +Bernat recorda la llibretera Montse Serrano. El seu esperit continua viu i continuen passant coses. Una d’elles va ser, precisament, aquesta presentació. Segurament Ale Lacour tindria una vida més confortable si s’hagués dedicat a la restauració i no a la cultura, però des de molt petita ho va tenir clar. Dic això perquè és neta de Rosa Esteva, l’empresària cofundadora del Grupo Tragaluz, que va transformar la restauració barcelonina. No obstant, Ale va decidir estudiar teatre i interpretació i avui triomfa com a actriu, dramaturga i escriptora. El seu debut com a novel·lista arriba tot just unes setmanes després d’estrenar amb èxit a Madrid la seva obra teatral Perfect ass (Cul perfecte), que el març vinent aterra a Barcelona.
Doncs això: sota el títol de Todos caen (Librería La Mistral), la novel·la barreja amor, enveja i aquestes oportunitats que no acaben mai d’arribar. Ha guanyat el premi La Mistral Nouvelle 2025 i es llegeix en una tarda. "Des de la primera frase ja vols acabar-la", va dir Miguel Ángel Feria, poeta de Huelva i premi Nacional de Poesia i de la Crítica que va presentar el llibre amb entusiasme i coneixement de la novel·la. La història transcorre a Viladrau i segur que la disfrutaran. ¡Ah! I si els agraden els ous, encara més.
