Els maquinistes es planten
El sindicat que representa els conductors de combois, Semaf, va rebutjar circular per zones que consideren de risc en condicions de meteorologia adversa, com els túnels del Garraf o la línia de la costa cap a Badalona que passa molt pròxima al mar.
Glòria Ayuso
En un context ja molt tens, la meteorologia adversa ahir va acabar per fer esclatar la situació. El sindicat de maquinistes Semaf va decidir no conduir els trens per certs trams de la xarxa que consideren perillosos. Es tracta dels túnels del Garraf a l’R2 Sud, pendents d’una reparació perquè la infraestructura està molt desgastada, i la línia de la costa cap a Badalona, l’R1, molt pròxima al mar i on hi ha risc de despreniments especialment amb mal temps. Per la seva banda, Renfe va intentar mantenir el servei. Aquesta combinació explicaria la inconveniència del dia.
"Com a maquinistes coneixem bé els trams complicats de la xarxa de Rodalies, sobretot aquells que discorren per trinxeres o a prop d’arbres i zones de pendent. Quan hi ha un temporal fort, és habitual que es produeixin despreniments de roques, caiguda d’arbres o sots a la via," van explicar des del sindicat. Per als maquinistes, les infraestructures més antigues són especialment sensibles: murs de contenció que han de resistir pluges intenses, vies que ja mostren desgast, i túnels que porten anys sense reformes.
"Notem cada irregularitat que hi ha al terreny, cada vibració o sot, i reportem immediatament qualsevol anomalia visible. Per això, quan hi ha avisos de fenòmens meteorològics extrems, exigim garanties de seguretat, perquè no podem exposar-nos ni nosaltres ni les persones que portem," van explicar.
Per a Semaf, en molts casos la pressió per mantenir el servei xoca amb la necessitat de seguretat, cosa que fa imprescindible revisar tota la infraestructura abans de reprendre la circulació.
Per això, durant la nit de divendres a dissabte, la reunió a la conselleria de Territori entre el Govern, Renfe i Adif per intentar posar en marxa el servei l’endemà va ser especialment tensa. Després del lliscament de terres a l’R1 de divendres, el sindicat va acceptar tornar a revisar la xarxa ferroviària durant la nit, una tasca que es va portar a terme amb la participació d’un tècnic d’Adif, un comandament intermedi de Renfe i un maquinista, aprofitant el coneixement directe que els conductors tenen dels punts més conflictius. Els representants sindicals van anar rebent trucades en les quals se’ls comunicava, de forma progressiva, quins punts de la xarxa s’incorporaven a les restriccions i per on s’autoritzava la circulació.
Denúncia de pressions
Els maquinistes reclamaven al seu torn el compliment estricte dels acords previs i l’aplicació de les màximes garanties de seguretat abans de reprendre el servei. Segons el parer del sindicat, l’últim despreniment a l’R4 a l’altura de Cerdanyola, evidencia que el risc continuava sent real. "Demanàvem que no se circulés pels túnels del Garraf o la línia de la costa cap a Badalona", molt sensibles per la seva proximitat al mar, van indicar, alhora que assenyalaven que van rebre una forta pressió perquè el servei es prestés. És així com davant nombrosos despreniments tant en infraestructures de Rodalies com en altres xarxes ferroviàries, es van reforçar en la seva demanda d’una seguretat total abans de normalitzar la circulació.
