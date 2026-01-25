Europa va assenyalar carències de la CIAF per investigar el 2024
Un informe addueix que la falta de pressupost i la centralització a Madrid perjudica la tasca de la comissió d’investigació
Monique Zamora Vigneault
L’Agència Ferroviària Europea (ERA, per les seves sigles en anglès) ja va denunciar el 2024 les principals vulnerabilitats de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), l’òrgan dependent del Ministeri de Transport que porta a terme la investigació de l’accident ferroviari ocorregut diumenge passat a Adamuz (Còrdova), que fins al moment ha causat un total de 45 víctimes mortals.
A l’informe Peer Review Report for NIB Spain, l’entitat europea del ferrocarril apunta, entre altres assumptes, que la falta d’una estructura territorial i la centralització a Madrid de l’organisme posa en dubte les seves investigacions, a banda d’altres assumptes com la falta d’un pressupost específic.
El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, davant les crítiques a la CIAF, ha assegurat que la nova autoritat independent per investigar accidents ferroviaris es posarà en marxa "ben aviat" sense donar terminis concrets. No obstant, les crítiques des de Brussel·les cap a la CIAF no és un fenomen nou. L’entitat europea ja va carregar contra l’organisme per la seva "falta d’independència" després de l’últim sinistre a Angrois (Galícia) i va amenaçar d’obrir un expedient contra Espanya el 2019. En plena investigació sobre l’esdevingut a Angrois, la Comissió Europea va manifestar que iniciaria un procediment d’infracció contra Espanya després de considerar que "els processos de seguretat no compleixen els requisits de legislació de la UE en matèria de seguretat ferroviària".
Deficiències
En aquella ocasió, Brussel·les va posar èmfasi en les "deficiències" de la CIAF a l’hora d’analitzar els accidents. Les autoritats europees van retreure que el descarrilament del tren Alvia a Santiago de Compostel·la mai es va investigar adequadament i que, com va confirmar l’ERA al seu informe, la investigació de la CIAF no va ser independent.
L’ERA va plantejar alguns dubtes sobre la capacitat que tenia Espanya per estudiar els accidents ferroviaris de forma ràpida i eficaç. L’entitat europea assenyala la centralització a Madrid de CIAF com un dels obstacles per desenvolupar el seu bon treball perquè, al mancar d’oficines regionals que garanteixin una ràpida intervenció en la zona zero, en algunes ocasions ni tan sols es desplacen investigadors o arriben tard, amb el risc de pèrdua de proves.
Fonts de l’Agència Ferroviària de la UE (ERA) han explicat que mantenen les seves recomanacions, tot i que han posat èmfasi en les limitacions que tenen per avaluar el funcionament d’organismes nacionals com CIAF. Després de l’accident de Santiago, l’ERA va emetre el 2016 una sèrie de recomanacions sobre el funcionament de les investigacions, d’acord amb el seu mandat de recolzar els expedients independents sobre seguretat. "L’ERA no té el mandat d’avaluar sistemàticament el funcionament dels organismes nacionals d’investigació", conclouen.
Subscriu-te per seguir llegint
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna