Feijóo i la seva circumstància
Els instints per colpejar ja assajats en la pandèmia per Pablo Casado el 2020 i continuats a gran escala per l’actual president del PP en ocasió de l’apagada, la dana i els incendis forestals són els que manen en el primer partit de l’oposició.
La deriva del líder del PP cap a l’atac frontal per Adamuz ha sigut la crònica d’una criminalització anunciada
Ernesto Ekaizer
"Jo soc jo i la meva circumstància i si no la salvo a ella no em salvo a mi", José Ortega i Gasset, Meditaciones del Quijote (1914).
La circumstància de Feijóo, ¿quina és? La necessitat d’acabar amb Pedro Sánchez i agafar el timó del Govern.
Es dirà: la mateixa circumstància que guia Pedro Sánchez, és a dir, mantenir-se en el Govern.
Però vet aquí la diferència: en democràcia s’acudeix a les eleccions per canviar el Govern. Es dirà: Feijóo ja va guanyar el juliol del 2023 i Sánchez li va arrabassar el Govern.
Llavors es dirà: Feijóo no es pot limitar a esperar eleccions. Ha d’assetjar i fer caure. I, a més, té cada vegada més competència: Abascal li trepitja els talons. I no només fora del PP.
També dins: allà es troba la quinta columna a Madrid d’Isabel Díaz Ayuso. Sent, per tant, que quant més pugui assetjar, millor. No pot pas donar treva. Aquest és el seu laberint.
El dilluns 19, el líder del PP va començar la seva estratègica aproximació a l’atac amb una queixa: el Govern no aporta informació al PP sobre l’accident d’Adamuz (Còrdova).
A tot això, el ministre de Transports estava en contacte amb el president d’Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla; i també el president del Govern estava en contacte amb ell.
El dimarts 20, Sánchez i el seu cap de gabinet, Diego Rubio, intuïen que la queixa sobre "la falta d’informació" de Feijóo, des d’Adamuz, era el pròleg d’una deriva. L’anàlisi, segons fonts fiables, va ser aquesta: cal distingir entre el PP d’Andalusia i el PP nacional o de Madrid.
El primer va ser conscient que la situació requeria una conducta de lleialtat institucional i col·laboració allunyats del soroll polític. I ja, filant més fi, que una radicalització enfortia Vox ja que les eleccions andaluses són a l’horitzó. La col·laboració amb Puente i amb Sánchez van reflectir això.
Rubio va agafar el seu mòbil i va enviar un missatge a Marta Varela, cap de gabinet de Feijóo. Volia aclarir-li dues coses. Primer que el seu telèfon estava sempre disponible i que li truquessin amb el que volguessin ja que intentaria aportar la informació que es demanés. Rubio va agrair el to de la primera intervenció de Feijóo. Però també va apuntar que el Govern no informava de manera bilateral el líder de l’oposició ja que això no es feia amb cap grup parlamentari. Tenia prioritat la transparència total amb els ciutadans i mitjans de comunicació. En altres termes: el Govern no assumia l’existència de diferents plans d’informació.
A saber: primer pla en què el Govern ho sap tot; segon pla, Feijóo, i tercer, els mitjans de comunicació i els ciutadans. Segons la versió de Rubio, només hi ha un pla: el Govern va sent informat pels tècnics, que investiguen i, segons aquests informen, es va transmetent la informació.
Filtració
Varela va filtrar l’intercanvi privat amb Rubio, però tan sols la part positiva per al PP: el Govern agraïa el to de Feijóo.
"Es tracta d’exigir al Govern que el líder de l’oposició ha de tenir accés a una informació privilegiada abans que d’altres. No és acceptable", assenyala una font governamental consultada.
Però ¿és la falta d’informació el tema de fons? Sembla que no. La deriva de Feijóo cap a l’atac per Adamuz ha sigut la crònica d’una criminalització anunciada.
Els instints colpistes, per així qualificar el sentit d’una estratègia d’assetjament i demolició del Govern, no es limiten a confiar a l’acció judicial sinó a convertir-lo en culpable al marge de qualsevol investigació. "Si no abordem la circumstància, més enllà dels errors que ha pogut cometre el maquinista a Angrois, no evitarem que tragèdies com la de Santiago", vaig escriure el 2013.
El divendres 23 de gener del 2026, l’Audiència de la Corunya va confirmar la condemna del maquinista Francisco Garzón, però va revocar la condemna de l’exdirector de seguretat d’Adif, Andrés Cortabitarte, i l’ha absolt. No obstant això, el vot particular d’una de les magistrades assenyalava que s’havia de mantenir la condemna.
