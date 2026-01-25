Equipament
La Foneria de la Rambla serà part del ‘hub’ digital de les Tres Xemeneies
El Departament de Cultura preveu que la reforma interior de l’històric edifici estigui llesta per al 2028 i ho concep com un banc de proves i sala d’exhibició del futur Catalunya Media City al cor de la capital catalana.
La reforma de l’immoble costarà gairebé 13 milions d’euros, segons les xifres de Cultura
Jordi Ribalaygue
L’antiga Foneria de Canons, a la part baixa de la Rambla, fa més de dues dècades que es manté tancada. El Ministeri de Defensa el va vendre a la Generalitat de Catalunya per tres milions d’euros el 2003, però no ha tingut cap ús des d’aleshores. No obstant, l’edifici construït a finals del segle XVII sobre les restes de la farga reial d’artilleria de Barcelona està sortint de la letargia. Les façanes i el sostre van acabar de restaurar-se fa cosa d’un any, sent el pas preliminar a la futura obertura del Centre d’Art Digital de Catalunya, tal com el Departament de Cultura va anunciar el setembre del 2023.
La transformació aspira a acabar de desencallar-se en els pròxims mesos perquè l’històric immoble revisqui i sigui agermanat amb una altra icona que entreveu la seva reconversió, les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. L’inoperativa central tèrmica és l’epicentre d’una pròxima operació urbanística i acollirà la seu de la Catalunya Media City, un complex dedicat a la indústria audiovisual.
El pla especial de la Generalitat, aprovat per l’Ajuntament de Barcelona de forma inicial, indica que la Foneria pretén ser "una porta d’entrada a la Catalunya Media City". De partida, ha de servir com a "banc de proves" que anticipi el viver de la cultura digital que la Generalitat etiqueta com un "projecte de país" per a la perifèria nord de Barcelona amb vista a aconseguir repercussió internacional.
"El nostre objectiu és que la Foneria serveixi d’espai per testar projectes i formats i, si procedeix, alguns d’aquests es puguin traslladar posteriorment, amb dinàmica pròpia, a la Catalunya Media City", explica la conselleria a EL PERIÓDICO. Una vegada que el hub tecnològic existeixi, l’espai de la Rambla es brinda que les creacions sorgides entorn de l’extinta planta elèctrica s’exposin i es projectin en un punt transitat de la capital.
Per al Govern, associar els dos projectes reforçarà la visibilitat de les produccions audiovisuals que sorgeixin de les Tres Xemeneies. En aquest sentit, destaca que li concedeix l’"oportunitat de comptar amb un aparador obert en una zona d’alta afluència" per mostrar què es courà al caire de la desembocadura del riu Besòs.
Un any de retard
Al seu torn, Cultura anuncia que la remodelació interior de l’immoble que flanqueja l’extrem inferior de la Rambla ha de començar abans que conclogui el 2026, si el pronòstic no es frustra. Quant a l’obertura de l’equipament cultural en la Foneria, la conselleria revela que, "amb el calendari actual, està previst que es posi en marxa en el primer semestre del 2028".
En cas de ser així, l’obertura de l’immoble al públic es demorarà respecte a la reforma de la Rambla, que va arrencar el 2022 i compta amb donar-se per tancada el 2027. Tot i que suposa un cert retard sobre la predicció inicial, que apuntava que el centre cultural obrís el públic coincidint amb el final de la posada al punt del passeig, el departament afirma que els treballs a la Foneria "avancen a bon ritme".
Si es compleix el cronograma, el Centre d’Art Digital ha d’estrenar-se abans que el hub audiovisual del Besòs. "Ha de convertir-se en l’espai on es posin en marxa iniciatives i programes en l’àmbit de l’art digital abans de la posada en marxa de la Catalunya Media City", postula el departament.
Va costar crear una idea amb què reocupar la superba seu als voltants del monument a Colom. La Generalitat va arribar a plantejar-se la seva venda el 2020, una idea que no va quallar i va acabar enterrant-se. "El projecte del futur Centre d’Art Digital de la Foneria va néixer poc temps després d’idear-se la Catalunya Media City", recorda la conselleria. "Per aquest motiu, i ja des de la concepció de la Foneria, es va pensar i es va treballar l’encaix de les dues iniciatives", addueix Cultura.
La recuperació de la Foneria es pressuposta en gairebé 13 milions d’euros, estima el departament. La conselleria concreta que la renovació de les façanes i el sostre ha costat 1,8 milions. Se n’invertiran 11 per al projecte i les tasques de rehabilitació de les sales de l’immoble, amb 3.311 metres quadrats.
Repte arquitectònic
El projecte contempla que la planta baixa i la primera s’obriran a exhibicions d’obres "en què la tecnologia digital tingui un paper central". Disposaran de 910 metres quadrats de superfície. Així mateix, es promet que la gran sala de la planta baixa recobri les seves dimensions monumentals, de 356 metres quadrats i vuit metres d’alt. Es pensa per a exposicions de gran format i instal·lacions immersives. Les dues plantes superiors es reservaran per a espais de treball i creació d’artistes i professionals del sector digital. Ocuparan 716 metres quadrats.
La Foneria està declarada Bé Cultural d’Interès Local, per la qual cosa està protegida. Remodelar-la és un "repte arquitectònic important", observa el pla. El projecte està immers ara a concretar la reforma interior, adjudicada al despatx H Arquitectes. "Es definirà també el detall dels usos i prestacions de l’edifici, per a la qual cosa també estem mantenint un diàleg permanent amb el sector creatiu digital català", expressa Cultura.
