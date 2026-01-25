Crisi ferroviària
El Govern invertirà en seguretat per evitar la vaga de maquinistes
Transports s’avé a estudiar les reivindicacions del sector per desescalar el conflicte
L’Executiu es defensa "amb dades i no amb relats"
L’oposició posa en qüestió la fiabilitat de les vies i trasllada una responsabilitat sistèmica a l’Executiu
Sumar qüestiona l’increment d’operadors sense fer el mateix amb les infraestructures
Iván Gil
La batalla política i sindical després de l’accident ferroviari d’Adamuz, amb 45 morts, i el posterior de Rodalies a Gelida, on va morir el maquinista, s’està centrant en la seguretat de les vies. L’oposició la posa en qüestió traslladant una responsabilitat sistèmica i de gestió a l’Executiu i el sindicat de maquinistes Semaf ha anunciat una vaga per als pròxims 9 i 11 de febrer que no situa el focus en el tema laboral, sinó en problemes de seguretat que consideren estructurals.
Davant això, el Govern se centra a combatre aquesta sensació, cridant a recobrar la confiança en el sistema i defensant "amb dades, no relats" que des de l’arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa s’ha multiplicat la inversió. Fonts de l’Executiu mostren la seva voluntat d’asseure’s en una taula de diàleg i estudiar les reivindicacions dels maquinistes per intentar una desescalada del conflicte i evitar la vaga. El PP està compassant les seves demandes i crítiques, posant en dubte que el Govern adoptarà les mesures de seguretat necessàries al sector ferroviari abans dels accidents. "Alguna cosa no s’estava fent bé", traslladava el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per demanar la compareixença de Pedro Sánchez, al considerar-lo el màxim responsable d’"un caos d’aquestes dimensions" i "deteriorament general".
Més manteniment
Encara és massa aviat per concretar en quins punts hi pot haver més acostament a la taula de negociació amb els maquinistes, assenyalen fonts de Transports, si bé des del Govern asseguren obrir-se a augmentar la inversió en manteniment.
Des de Sumar, soci de coalició, ja els apressava divendres passat a "augmentar totes les inversions en ferrocarrils" i es qüestionava l’increment d’operadors després de la liberalització sense fer el mateix amb les infraestructures. Altres de les demandes dels maquinistes passen per un control més gran de les subcontractes o la revisió de protocols en la gestió d’incidències reportades.
El fet que l’informe preliminar de la investigació de l’accident d’Adamuz assenyali a la ruptura de la via com a possible causa ha reforçat aquest qüestionament sobre suposades deficiències en el manteniment.
En el ministeri de Transports traslladen amb rotunditat que "és clar" que hi ha marge de cara a la negociació amb els sindicats mostrant disposició a accedir a les seves peticions. Sempre oberts a millores, diuen, però destacant que el sistema és segur i que la inversió està augmentant de manera esglaonada des dels últims anys. També a Rodalies, tot i que es reconeix especialment un dèficit històric d’inversió i el compromís a continuar fent un esforç de finançament per corregir-lo.
L’Executiu va elaborar un document d’urgència després del clima d’inseguretat, que servirà com a base de la compareixença de Puente al Congrés a petició pròpia per donar explicacions sobre l’accident, destacant que "les nostres vies són més segures avui que fa vuit anys i més segures que les de França, Alemanya o la mitjana de la Unió Europea". Des del 2018, afegeix, "el nombre d’accidents ferroviaris greus o significatius ha caigut un 11% respecte al període anterior, malgrat que el nombre de viatgers i trajectes ha augmentat notablement".
Concretament, sobre l’accident d’Adamuz (Còrdova) s’explica que l’última renovació de la línia d’alta velocitat Madrid-Sevilla es va produir el 2025, amb una inversió superior als 700 milions d’euros, i va incloure la renovació parcial de carrils i travesses al llarg de diferents trams de la línia, "amb l’objectiu de reforçar els nivells de fiabilitat, seguretat i durabilitat".
Entre l’octubre del 2025 i el gener del 2026, el tram en qüestió hauria sigut sotmès a quatre inspeccions tècniques reglamentàries, sense que en cap d’aquestes s’hi detectés alguna anomalia, defecte o fallada en la via del tram on es va produir l’accident. L’última es va produir el 7 de gener del 2026, amb la "comprovació integral de la desviació instal·lada a Adamuz el maig del 2025, incloent la verificació de la seva geometria i del correcte estat i funcionament de motors i agulles".
Sobre les xifres d’inversió en manteniment, en què els maquinistes posen actualment el focus, s’assenyala un augment del 54%. "Que la xarxa hagi crescut en extensió no explica per si sol aquest augment", s’argumenta per explicar que la inversió en manteniment per quilòmetre "ha augmentat encara més", fins al 58%.
Informe de la CIAF
Abans que la CIAF (Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris) assenyalés a una ruptura a la via com el causant de l’accident ferroviari a Adamuz, el cap de l’Executiu va assegurar que estava assumint "des del primer moment" totes les seves responsabilitats.
En roda de premsa des de Brussel·les després de la reunió informal del Consell Europeu, va posar èmfasi en què l’alta velocitat "és un dels principals orgulls del nostre país", i davant d’això va remarcar que el Govern se centrarà a treballar per "restablir" la confiança de la ciutadania en aquest transport.
A La Moncloa continuen apel·lant a transitar cap a una treva política després de l’accident amb l’objecte d’una "lleialtat" institucional que de moment es continua mantenint entre el Govern central i la Junta d’Andalusia i que s’ha trencat per part de Génova.
