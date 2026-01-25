Crisi ferroviària
Guia bàsica per entendre el món ferroviari
L’argot ferroviari que envolta les investigacions en marxa pels sinistres de trens l’última setmana a Espanya no sempre és fàcil de comprendre. EL PERIÓDICO selecciona els conceptes clau que cal tenir en compte per conèixer la situació en profunditat.
Jaime Mejías
Aerotravessa.
Versió millorada de les travesses tradicionals. Patentades per Adif el 2014, el disseny modifica significativament la seva geometria, passant de la fusta al formigó com a materials de fabricació. Gràcies a la seva implementació, el pas del tren aixeca menys pedres, i redueix entorn d’un 21% la càrrega aerodinàmica.
Agulles.
És la part mòbil dels carrils que es desplaça en una desviació, i mou el tren d’una via a una altra. S’enganxen o se separen del carril fix per guiar les rodes del tren cap a una o altra direcció.
Aparells de dilatació.
Són unes juntes especials a les vies fèrries (també coneguts com a carrils o raïls) que absorbeixen les tensions per expansió i contracció tèrmica. D’aquesta manera, permeten el moviment dels carrils en ponts i altres trams llargs per evitar deformacions.
Auscultació de la via.
Anàlisi dels defectes de les principals característiques de la via (anivellament i alineació, ample de via, etc.), que es fa mitjançant un vehicle d’auscultació geomètrica.
Auscultació dinàmica.
Procediment de control a través del qual es registra la resposta del vehicle a l’interaccionar amb la via; es mesuren les diferents acceleracions percebudes al seu interior, per conèixer els defectes que afecten el confort de la marxa.
Auscultació geomètrica.
Aquesta es du a terme a través d’un tren especial traccionat per una locomotora a 200 km/h. La freqüència normal d’aquestes revisions és de dues vegades a l’any.
Balast.
Llit de material granular petri (silici o calcari) de fàcil drenatge, que s’estén sobre l’explanació de la via per assentar-hi i subjectar-hi a sobre les travesses i la funció del qual és evitar que la via es mogui i contribuir a la distribució del pes dels trens.
Bogi.
És el conjunt de dos parells de rodes muntades sobre dos eixos pròxims, paral·lels i solidaris, utilitzats en els vehicles ferroviaris de gran longitud. També fa referència a l’eix sobre el qual es fixen les rodes d’un vehicle ferroviari.
Cap tractor.
Fa referència al vehicle ferroviari que impulsa la resta del tren. El terme està estretament relacionat amb la locomotora, però els diferencia la seva construcció i ús: aquest es pot separar del tren i únicament proporciona propulsió i control. El cap tractor, normalment, és una part integral del tren.
Catenària.
És la corba que forma un cable o una cadena suspesa per dos punts no situats en la mateixa vertical i carregada de manera uniforme. En llenguatge ferroviari, es refereix a l’estesa de suspensió longitudinal que, muntada sobre les vies, permet al material motor elèctric la captació d’energia a través del seu pantògraf.
Centre de regulació.
Són els centres neuràlgics que gestionen en temps real el trànsit ferroviari de tot Espanya. Operen 24/7, garantint la seguretat, i a aquestes instal·lacions va recórrer el maquinista de l’Iryo per donar l’avís de la cèlebre enganxada.
Empremtes amb fissura esporàdica.
Fa referència a un defecte que consisteix en el fet que el raïl tenia picades, bonys o defectes superficials. Això passa habitualment a la xarxa d’alta velocitat, així com en la convencional.
Enganxada.
Terme tècnic que s’utilitza per descriure una interferència anòmala i brusca entre un tren i qualsevol element de la via o l’entorn. Arran d’aquesta interacció, es produeix una resistència sobtada en l’avanç del comboi.
Limitació Temporal de Velocitat (LTV).
Mesura adoptada per l’autoritat d’infraestructures per mirar de reduir durant un espai de temps determinat la velocitat màxima a què un tren pot arribar en un tram de via.
Osques.
Es tracta d’una concavitat o buit que es fa en una cosa per encaixar-ne una altra. En el context d’Adamuz, es tracta d’una sèrie de marques produïdes pel frec violent entre dues peces.
Mur de contenció.
Es tracta d’una estructura que serveix per evitar que una massa de matèria, generalment terra, en un pendent, es precipiti o s’esfondri.
Punt d’Avançament i Estacionament de Trens (PAET).
Apartador ferroviari que permet l’ultrapassament de trens més lents en una línia d’alta velocitat i es compon de quatre vies.
Precursors.
Incidències que poden desencadenar problemes greus i que serveixen com a senyal d’advertència primerenca. N’hi ha de diverses classes: per ruptura de carril, per deformació, per fallada de la senyalització o per roda trencada, entre d’altres.
