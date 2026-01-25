Crisi ferroviària
Indignats i desinformats
Nova jornada nefasta per als usuaris de Rodalies. A Sants, es repetien els relats de pantalles que anunciaven trens que no arribaven, les queixes per la falta d’informació i els plans truncats.
Daniela Cabeza
La interrupció del servei ferroviari a diverses línies de Rodalies va provocar ahir escenes de desconcert i indignació entre els passatgers, sobretot per la falta d’informació clara a les estacions.
A Barcelona-Sants, Isabel havia de desplaçar-se fins a Cardedeu i denunciava no saber si el seu tren arribaria a sortir. Segons va explicar, abans d’anar a l’estació de Sants, va escoltar a la ràdio que l’R2 era l’única línia que funcionava amb normalitat, però a l’arribar a l’estació la situació era diferent. "Al matí deien que l’R2 anava bé, però quan he arribat aquí ja no funcionava res. No s’entén, és increïble, hi ha molta falta d’informació", lamentava.
Va haver d’esperar entre 20 i 25 minuts sense tenir clar si podria viatjar i va criticar la falta d’indicacions útils per part del personal. Finalment, va poder agafar el tren, tot i que va reconèixer que va ser més per sort que per una informació fiable.
Un dels talls més greus va ser el de la línia R1, que es va mantenir interrompuda entre l’Hospitalet de Llobregat i Mataró, deixant sense connexió directa amb Barcelona localitats del Maresme com ara Premià de Mar, Malgrat de Mar i Tordera.
Diversos viatgers que havien d’agafar el tren a l’estació El Clot explicaven no saber com arribar als seus destins, mentre que un altre usuari, que havia de desplaçar-se a Mollet i agafar el tren a Granollers per visitar un pis, dubtava de si podria fer-ho davant la falta d’informació.
Interrupció total
A aquesta situació se sumava que treballadors de Renfe tampoc disposaven de dades clares, mentre que a la mateixa estació, les pantalles continuaven indicant que l’R1 funcionava amb normalitat. Durant el matí, només van circular trens en trams interiors que no enllacen amb Barcelona, per la qual cosa es va recomanar als usuaris utilitzar alternatives per carretera, principalment autobusos interurbans. Rodalies, finalment, va interrompre totalment el seu servei després que el Govern n’exigís la suspensió. Un altre dels testimonis recollits va ser el d’Anna Camacho, usuària habitual de Rodalies, que va relatar les dificultats que viu diàriament amb el servei i com les incidències afecten directament la seva vida personal i acadèmica.
"Agafo cada dia l’R4, de Molins de Rei a Sants. És un trajecte de 20 minuts que moltes vegades s’acaba convertint en més d’una hora", explicava. Anna va assegurar que, en nombroses ocasions, els passatgers són obligats a baixar a l’Hospitalet de Llobregat sense rebre explicacions clares, fet que complica encara més els desplaçaments. "De vegades ens fan baixar i després has de buscar-te la vida per arribar a Sants. Des d’allà agafo un AVE cap a Girona perquè estudio allà. Moltes vegades el perdo, no em tornen els diners i ningú se’n fa responsable", denunciava.
Sense solucions
La usuària va explicar també haver presentat diverses reclamacions sense obtenir resposta per part de la companyia. "Ningú em dona cap solució. Al final és adaptar-te a Renfe cada dia", lamentava. Ahir, Anna tenia previst fer diversos desplaçaments, entre aquests fins a Arc de Triomf i Sant Vicenç de Calders, però la incertesa la va obligar a canviar de plans. "Ja no és que Rodalies t’ofereixi un servei i tu l’elegeixis, és que tu t’has d’adaptar".
