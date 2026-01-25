Les millors imatges de la nevada que la borrasca Ingrid ha deixat aquest dissabte a Catalunya

Temporal hivernal
Les conseqüències de la borrasca Ingrid van acabar arribant a Catalunya en forma d’una nevada generalitzada que va sorprendre bona part del territori aquest dissabte, emblanquint i deixant gruixos poc comuns en llocs com el Bages, el Moianès, Osona, la Cerdanya i el Solsonès, i es van registrar flocs de neu també al Tibidabo de Barcelona.
Més enllà de les boniques i atípiques estampes que va deixar la nevada, els Bombers van atendre un total de 256 avisos per pluja i neu durant la jornada de dissabte, la majoria per arbres caiguts o vehicles bloquejats en llocs com Toses (Ripollès); Vilanova de Prades (Conca de Barberà), on van ajudar diversos vehicles a la TV-7005, o a Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), on es van extreure almenys 10 cotxes. A Navès (Solsonès), a la C-462, quaranta vehicles van quedar bloquejats per la neu.
Es manté l’alerta
De cara a aquest diumenge, Protecció Civil ha decidit mantenir en fase d’alerta el pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (Neucat) i el de risc de vent (Ventcat) per la previsió de neu i fort vent durant el dia, sobretot a l’Alt Empordà.
Així, tot i que el centre de Catalunya es lliurarà de la neu, l’episodi afectarà des de la tarda el Pirineu occidental, el Ripollès i la Cerdanya, on es podran registrar gruixos de neu de 10 cm a la cota de 900 metres.
Els deixem un fil amb les millors imatges de la nevada d’aquest dissabte a Catalunya, amb estampes blanquinoses a la Cerdanya, Solsona, Rasos de Peguera, Avinyó i Berga, entre d’altres; també grans flocs de neu a Montserrat.
