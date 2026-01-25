TEMPORAL
La neu cau amb força i causa incidències en 50 carreteres
Bona part de Catalunya va quedar ahir coberta de blanc a causa de la borrasca Ingrid, que va afectar moltes localitats amb vent i fred i va provocar el tall al trànsit de diverses vies.
Al llarg del matí d’avui, el cel estarà poc o parcialment ennuvolat
Al Berguedà, el Moianès i el Ripollès es va acumular un gruix de neu
Guillem Costa
La nevada més general de l’hivern va cobrir ahir de blanc durant unes quantes hores una bona part de Catalunya i va provocar complicacions en desenes de carreteres en les quals no acostuma a ser habitual haver de fer servir cadenes. Les conseqüències de la borrasca Ingrid van impactar de ple a diverses comarques de Girona, de la Catalunya Central i de l’àrea de Barcelona.
"Inicialment prevèiem que no hi hauria grans afectacions, però s’han desenvolupat pertorbacions filles d’Ingrid i vam haver de modificar els avisos", va admetre Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). "La nevada ha sigut àmplia i ha deixat gruixos que no es veuen cada hivern en llocs com el Moianès, el Vallès, Osona, el Bages, la Cerdanya i el Solsonès, entre d’altres", va afegir.
Des de primera hora d’ahir, la cota de neu va començar baixant i el temporal va guanyar terreny cap a l’interior. El Meteocat va emetre alertes per neu a partir de cotes baixes, de 300 metres aproximadament, i en alguns punts es va acabar acumulant un pam de neu. Al llarg del matí, moltes zones de l’interior es van tenyir de blanc, també en punts més a l’oest com la Segarra. Fins i tot va arribar al massís de Collserola, i va deixar alguns flocs al Tibidabo, dins del municipi de Barcelona, cap al migdia.
Vent i fred
La borrasca, que es va mantenir sobre la Catalunya central durant diverses hores, va comportar vent i fred, que es continuaran mantenint durant les pròximes hores. A Montserrat es van registrar gruixos de neu importants que van oferir una imatge pintoresca de l’abadia.
En els punts elevats del Berguedà, el Moianès i el Ripollès també es van acumular gruixos importants. Fins i tot en capitals de comarca com Manresa va nevar durant una estona considerable. El parc natural del Montseny va prohibir l’accés amb cotxe.
La neu no va agafar a tot arreu, però on sí que ho va fer va complicar la circulació. En total, es van veure afectades més de 50 carreteres. Algunes d’elles van haver de tallar-se durant bona part del dia, un fet que es va sumar al quart dia consecutiu de caos a Rodalies i a les interrupcions de circulació a l’AP-7 per l’accident de tren de Gelida de dimarts passat.
Al Moianès, no es va poder circular a la carretera que connecta Moià amb Sant Fruitós de Bages per la caiguda d’un arbre. En altres vies, diversos cotxes es van quedar encallats a la neu i van haver de ser assistits pels Mossos.
A Bagà, Moià i Camprodon es van superar els 10 centímetres de neu. La Generalitat, quan ja feia hores que la nevada estava en marxa, va decidir enviar un avís als mòbils a través del sistema ES-Alert a cinc comarques.
"La neu ha arribat a cotes més baixes del que indicaven els models, fins i tot s’ha vist neu al voltant dels 100 metres d’altitud", va explicar Inma Solé, de Protecció Civil de la Generalitat, que va insistir a tenir prudència i evitar desplaçaments a les zones afectades. Els bombers van atendre més de 55 avisos per vent i neu. El Meteocat també va emetre avisos per pluges intenses a l’Alt Empordà i va activar l’alerta taronja per vent fort a diverses zones.
Baixada de temperatures
Les temperatures van baixar encara més a la nit, amb núvols cobrint part del territori. Les precipitacions, entre les quals encara hi pot haver nevades, avançaran avui de sud a nord i seran més persistents al Pirineu.
Al llarg del matí d’avui, el cel quedarà poc o parcialment ennuvolat pel pas d’algunes bandes de núvols alts i per la formació de núvols mitjans al Pirineu i el Prepirineu. En el terç sud, en canvi, es mantindrà un ambient més espaiós. A partir del migdia, els núvols tornaran a guanyar terreny i tornaran les pluges.
