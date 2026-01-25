Pla kanpai
Una operació a l’àrea de BCN acaba amb 71 reincidents detinguts
Germán González
El novè pla Kanpai que es va desenvolupar a Barcelona i a l’àrea metropolitana la matinada d’ahir dissabte va deixar un balanç de 71 detinguts, que sumen 314 antecedents, a més de 38 d’investigats per diversos delictes com furts o robatoris; 131 denúncies administratives per portar a sobre petites quantitats de droga o armes blanques; 61 denúncies de trànsit, 12 patinets elèctrics intervinguts que s’utilitzaven per cometre robatoris, 656 denúncies d’inspectors de TMB per viatjar sense bitllet i 40 intervencions en locals on es podia cometre tràfic de drogues o comprar objectes robats.
Segons van assenyalar els Mossos d’Esquadra, aquesta operació va començar a les tres de la tarda de divendres, va acabar a les tres de la matinada de dissabte i es va desenvolupar a Barcelona, l’Hospitalet, Esplugues, Cornellà, el Prat, Sant Just Desvern, Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià, així com també a la xarxa de transport públic i a l’aeroport de Barcelona.
En aquest dispositiu Kanpai van participar més de 900 efectius entre Mossos, Guàrdia Urbana de Barcelona i policies locals d’altres municipis, Policia Nacional, Portuària, personal de seguretat privada i Inspecció de Treball. Els agents es van desplegar per zones d’alta densitat i mobilitat de l’àrea metropolitana de Barcelona, principalment en punts en què s’han registrat la comissió de furts i robatoris o el transport públic.
Compartir experiències
En aquest Kanpai hi va haver una trentena de Mossos del grup de Delinqüència Urbana de Tarragona que van venir a veure el dispositiu de Barcelona per compartir experiències. Segons els Mossos, el Kanpai "combina la saturació de l’espai públic" amb agents de paisà i uniformats juntament amb "entrades administratives a establiments, per fer comprovacions en l’àmbit de la seguretat ciutadana, de la policia administrativa i la Inspecció de Treball".
