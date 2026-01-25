Puigdemont demana cessar la consellera Paneque per Rodalies
Carlota Camps
El líder de Junts, Carles Puigdemont, va reclamar ahir el cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pel nou caos a Rodalies. Segons l’expresident, Paneque té el rècord d’"incompetència" i la va acusar de "vendre propaganda i fum". "No mana i no s’assabenta del que està passant, viu en la ignorància", va dir. Puigdemont es va expressar així en la seva intervenció en la cimera que el partit va organitzar ahir a Perpinyà (França), en la qual va encarregar a la plana major de la formació que recorri Catalunya per "despertar el país de l’anestèsia del PSC".
A diferència de Junts, ERC i Comuns encara no van reclamar dimissions en el si del Govern. No obstant, sí que van apujar el to ahir davant el nou caos de Rodalies.
Davant la situació generada ahir, que va culminar amb la interrupció total de la xarxa de Rodalies, els dos socis del Govern van demanar a la consellera que "agafi les regnes" i "lideri" la crisi.
La portaveu dels republicans al Parlament, Ester Capella, va denunciar que els catalans no poden viure "amb una incertesa permanent" i sense mobilitat "garantida".
Subscriu-te per seguir llegint
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna