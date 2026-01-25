Puigdemont demana cessar la consellera Paneque per Rodalies

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Puigdemont crida Catalunya a "despertar" davant el seu "col·lapse" i exigeix el cessament de Paneque

Carlota Camps

Barcelona

El líder de Junts, Carles Puigdemont, va reclamar ahir el cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pel nou caos a Rodalies. Segons l’expresident, Paneque té el rècord d’"incompetència" i la va acusar de "vendre propaganda i fum". "No mana i no s’assabenta del que està passant, viu en la ignorància", va dir. Puigdemont es va expressar així en la seva intervenció en la cimera que el partit va organitzar ahir a Perpinyà (França), en la qual va encarregar a la plana major de la formació que recorri Catalunya per "despertar el país de l’anestèsia del PSC".

A diferència de Junts, ERC i Comuns encara no van reclamar dimissions en el si del Govern. No obstant, sí que van apujar el to ahir davant el nou caos de Rodalies.

Davant la situació generada ahir, que va culminar amb la interrupció total de la xarxa de Rodalies, els dos socis del Govern van demanar a la consellera que "agafi les regnes" i "lideri" la crisi.

La portaveu dels republicans al Parlament, Ester Capella, va denunciar que els catalans no poden viure "amb una incertesa permanent" i sense mobilitat "garantida".

TEMES

