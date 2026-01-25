Crisi ferroviària
Rodalies suspèn el servei per seguretat a l’exigir-ho el Govern
Els trens no circularan fins que no s’hagi completat la revisió de 21 punts crítics a les vies
El secretari d’estat d’Infraestructures s’incorpora al gabinet de crisi després de la falta de coordinació entre Adif, Renfe i la Generalitat
La Generalitat reclama la gratuïtat dels bitllets fins que el servei torni a la normalitat
Glòria Ayuso
Els trens de Rodalies tampoc circularan avui. No s’espera que el servei es reprengui, com a mínim, fins demà al matí perquè, segons el Govern, la xarxa no presenta les condicions de seguretat necessàries.
La reobertura dependrà de la revisió de 21 punts crítics en la infraestructura que han sigut identificats per Adif, Renfe i la Generalitat. Entre aquestss, destaca un sot al costat d’un col·lector entre Badalona i Montgat, que s’està reforçant des de divendres i que es va resoldre a última hora d’ahir, així com un tram dels túnels del Garraf .
El tancament de tota la xarxa permetrà "treballar amb més eficiència" per restablir el servei amb més rapidesa, va explicar la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Es van fer servir en la reparació de les zones vulnerables fins a 13 equips d’Adif, el responsable de la infraestructura. S’hi van unir tècnics de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de les direccions d’Infraestructures i de Carreteres de la Generalitat, que van treballar "a contra rellotge".
El Govern va ordenar el tancament total de la xarxa de Rodalies ahir al migdia, després d’un matí marcat pel caos i la confusió. Renfe havia posat en marxa un servei molt fragmentat, amb trens circulant només en alguns trams i autobusos substitutoris en aquells punts on no es podia garantir la seguretat ferroviària. A la pràctica, els trens circulaven amb horaris molt alterats o directament no circulaven, cosa que va obligar els usuaris a encadenar múltiples transbords.
Gran confusió
La situació es va agreujar a mig matí, quan el sindicat de maquinistes Semaf va exigir ampliar la suspensió del servei a les línies R1 i R2 Sud a causa de les intenses pluges i a la necessitat de fer noves inspeccions de seguretat. Aquesta petició va obligar Renfe a interrompre la circulació en els dos trams a les 11.00 hores. Les successives compareixences de l’operador ferroviari per explicar els canvis no van aconseguir reduir la desorientació general. Finalment, després de demanar disculpes a la ciutadania, el Govern va decidir paralitzar tota la xarxa. "Com a titulars del servei, demanem la seva suspensió fins que els operadors ferroviaris -Adif i Renfe- puguin garantir la seguretat", va assenyalar el president en funcions, Albert Dalmau.
A falta de trens, el Govern mantindrà el pla de reforç del transport públic i de la mobilitat que està en funcionament des de dimecres passat. Una vegada es reprengui el servei, i davant la impossibilitat de garantir-ne la qualitat, el Govern va reclamar a Renfe la gratuïtat per als usuaris, fins que funcioni amb plena normalitat.
El secretari d’Estat d’Infraestructures, José Antonio Santano, va viatjar ahir a Barcelona per incorporar-se a la reunió del gabinet de crisi. Hi participen Dalmau i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, així com Adif, i l’operador dels trens, Renfe, que van demostrar una falta de coordinació manifesta en tot el que havia passat durant la jornada. Les reunions havien començat ja la tarda de divendres i, lluny de trobar una solució, la situació viscuda a Rodalies durant el matí d’ahir va vorejar la inversemblança.
El servei de Rodalies es va suspendre primer dimarts, després de l’accident mortal de Gelida. El sindicat de maquinistes Semaf va exigir llavors garanties de seguretat. Adif, Renfe i el Semaf, sota la pressió del Govern, van assolir un acord dimecres després de revisar tota la xarxa juntament amb els maquinistes i detallar tots els punts on hi podia haver risc de despreniments.
Divendres es va reprendre la circulació de forma gradual després de dos dies d’interrupció del servei i una intensa negociació, en dos flancs diferents. D’una banda, el Govern, Renfe i Adif i, de l’altra, Renfe i el sindicat de maquinistes Semaf. L’acord va arribar amb l’elaboració d’un mapa amb els 21 punts vulnerables de la xarxa que s’havien de revisar, encara més en cas que es presentessin intenses pluges.
Un nou despreniment entre Tordera i Maçanet, no obstant, va tornar a provocar la plantada dels maquinistes. En una reunió maratoniana de 8 hores entre el Govern, Renfe i Adif, amb contínues trucades al Semaf, es va intentar elaborar de nou un document amb els punts on no es podria circular a l’espera de noves revisions.
Però no hi va haver acord. Els punts de discòrdia van ser els túnels del Garraf de la línia R2 Sud i l’R1 entre Badalona i Montgat. Són trams bàsics perquè el Govern decideixi restablir el servei, però que els maquinistes demanaven no reobrir per seguretat.
Davant la falta d’acord el Govern va emetre un comunicat a les 3.00 hores de la matinada d’ahir anunciant que Adif i Renfe havien indicat al Govern la "incapacitat d’operar el servei ordinari de Rodalies i mercaderies a tota la xarxa ferroviària" per a aquest dissabte. El Govern traslladava la responsabilitat i la pressió a l’operadora del servei i la titular de la infraestructura.
Sota pressió, Renfe va intentar al matí obrir el servei operant en aquests dos punts. "Hem preferit oferir un servei, tot i que amb alteracions", explicava a primera hora del dia el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, que afegia tot seguit que l’interès de tots era "recuperar la confiança dels ciutadans". No obstant, la falta de fiabilitat va provocar el contrari.
