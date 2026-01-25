50 anys d’agressions
El sacerdot jesuïta Peris, abusador confés de nens catalans i bolivians, no serà jutjat
La fiscalia considera prescrita la denúncia més recent i el jutjat dona per fet que una altra d’anterior correrà la mateixa sort
El sacerdot, defensat per un advocat contractat per l’orde, ha admès que va abusar de nens des del 1972
Exalumnes dels Jesuïtes de Casp insten l’orde a entregar a la policia tota la informació sobre els abusos
Guillem Sánchez
El sacerdot jesuïta Francesc Peris, un professor que ha agredit sexualment menors a Espanya i a Bolívia, finalment no serà jutjat per cap dels abusos que ha perpetrat al llarg de gairebé 50 anys. Segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, una de les dues denúncies que mantenien oberta una causa al Jutjat d’Instrucció número 29 de Barcelona s’ha arxivat perquè la fiscalia considera que està prescrita. Es tracta, a més, de la denúncia que relatava fets més recents, i després de l’informe de la fiscalia, fonts d’aquest jutjat apunten que l’altra denúncia, al ser més antiga, correrà la mateixa sort.
El titular d’aquest jutjat, el magistrat Santiago García, havia iniciat una instrucció contra Peris a l’interpretar que aquestes dues denúncies, presentades per exalumnes de l’escola Casp de Barcelona per abusos sexuals comesos el 1999 i 2004, es podien considerar encara vigents i permetre així un procés contra el pederasta. Però la fiscalia ja ha conclòs que els delictes del 2004 s’han de considerar prescrits, cosa que indica que amb els del 1999, d’una gravetat molt similar, arribarà a la mateixa conclusió.
Dues declaracions davant el jutge
Amb aquest arxivament s’esvaeix l’última oportunitat de jutjar un sacerdot «narcisista» i «manipulador», segons el descriuen les seves víctimes, que ha acorralat una xifra desconeguda de nens i nenes d’escoles de Barcelona i Cochabamba (Bolívia).
Peris, que actualment està refugiat en una residència jesuïta de Valladolid, va haver de viatjar fins a Barcelona en dues ocasions l’any passat per declarar davant el jutge García. En les dues compareixences davant la justícia penal espanyola, Peris, defensat per un advocat contractat pels jesuïtes, va negar els càrrecs.
El sacerdot, no obstant, sí que ha admès que abusava sexualment dels seus alumnes en un procés intern que els Jesuïtes han obert contra ell, segons Pau Vidal, delegat de la companyia a Catalunya. Així mateix, davant el Dicasteri de la Doctrina de la Fe, l’òrgan del Vaticà que investiga la pederàstia dels seus religiosos –una mena de policia interna regida per les lleis canòniques de l’Església–, Peris també ha confessat haver abusat sexualment de nens catalans i bolivians.
En la Companyia de Jesús consten més d’una vintena de verbalitzacions internes d’exalumnes agredits per Peris només a Catalunya. EL PERIÓDICO, per la seva banda, ha comptabilitzat gairebé una desena de denúncies policials presentades contra aquest capellà, que va començar abusant en la dècada dels 60 i va ser castigat per aquesta conducta, finalment, el 2005. El càstig va consistir únicament a apartar-lo de l’ensenyament, però no a denunciar-lo.
‘La fugida’
Les dues denúncies que havien permès obrir una causa judicial contra Peris es van presentar després de l’emissió, el 2024, del documental de ‘La fugida’ (producció d’EL PERIÓDICO, 3Cat i la productora Ottokar). Aquesta pel·lícula relata l’enviament de dos sacerdots pederastes a Bolívia per part de la Companyia de Jesús: Lluís Tó, professor de l’escola Sant Ignasi, i Francesc Peris, professor del de Casp. Tó, que va violar una xifra desconeguda però elevadíssima de menors tant a Catalunya com a Bolívia –on va ser enviat pels jesuïtes després de ser condemnat per haver abusat d’una nena de 8 anys el 1992–, va morir en aquest país el 2017, sense ser mai investigat, ni jutjat ni condemnat pels seus delictes, permanentment emparat i encobert pel seu orde. Peris també se’n sortirà amb la seva.
«El sentiment d’impotència és general, per desgràcia, i afecta totes les víctimes de Peris davant la impunitat judicial que l’ha emparat», explica a aquest diari la dona la denúncia de la qual ha sigut considerada prescrita per la fiscalia, i remarca que, a través d’aquesta causa, haurien pogut rebre una mica de justícia no només elles dues, sinó totes les víctimes de Peris.
‘Sex Penis’ i ‘Chesco’
A l’escola de Casp, els alumnes coneixien Peris com ‘Sex Penis’ perquè feia classes de sexualitat i pels rumors que sortien del seu despatx, el lloc on es tancava amb les seves víctimes amb el pretext de fer tutories o sessions d’espiritualitat. A Bolívia, Peris, de nom Francesc o Cesc, va passar a ser anomenat ‘Chesco’.
«Ens van dir que se n’anava a Bolívia perquè patia una crisi de fe», va aclarir a aquest diari una dona amb fills escolaritzats a Casp a principis dels 80. EL PERIÓDICO ha trobat diversos alumnes que van patir els abusos de Peris abans de ser enviat a Bolívia. Un d’ells, Enric Soler, remarca que era públic el que Peris feia amb ells en les dècades dels 60 i 70. No dissimulava. Peris s’emportava alumnes a una casa de colònies de Viladrau i allí es banyava despullat amb ells: els agredia sexualment sota l’aigua.
Destinació de pederastes
A Bolívia només va estar un any, durant el qual va exercir de professor a l’escola Juan XXIII de Cochabamba. Segons la investigació d’EL PERIÓDICO en què es basa el documental de ‘La fugida’, els jesuïtes, que ja sabien que abusava d’alumnes a l’escola de Casp de Barcelona, planejaven ocultar-lo a Bolívia sense data de retorn.
El país andí es va convertir per als jesuïtes, com ho eren altres països de l’hemisferi sud per a altres organitzacions religioses, en un lloc per amagar els seus pederastes, que van continuar fent el mateix que feien aquí: abusar de menors.
