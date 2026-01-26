Caos en la mobilitat a Catalunya
Els 23 punts crítics que Renfe identifica a la xarxa de Rodalies
Les reparacions i obres en aquests 23 enclavaments embussen la negociació perquè els trens tornin a la normalitat
¿Com és el centre de control d’Adif que ha tingut dues caigudes informàtiques?

La complexa crisi en què es troba, després de sis dies consecutius de caos, la xarxa de Rodalies de Catalunya es pot desgranar a partir de 23 ubicacions clau en les quals la infraestructura presenta problemes que els maquinistes consideren incompatibles amb la circulació de trens.
La principal raó que esgrimeixen els maquinistes a l’hora de posar en dubte la xarxa de Rodalies de Catalunya és la falta de seguretat. Aquest va ser, almenys públicament, el motiu pel qual el sindicat SEMAF es va negar a pujar als trens dimecres passat: el col·lectiu, després de l’accident mortal de Gelida, sentia que alguns trams de la infraestructura posaven en risc la seva vida i la dels passatgers.
A partir d’aquella queixa, va començar una dura negociació a quatre bandes entre el sindicat, Renfe, Adif i el Govern. Tant l’administrador d’infraestructures ferroviàries com Renfe i l’Executiu català asseguraven que les vies fèrries eren fiables. No obstant, es va oferir als maquinistes la possibilitat de participar en una nova revisió per revisar els que ells consideraven que eren 23 punts que s’havien de revisar.
Desprendiments de pedres
Malgrat que aquesta proposta havia servit suposadament per desbloquejar la situació, les reticències dels maquinistes van prendre força una altra vegada quan es van produir nous despreniments a prop de les vies. Llavors,dissabte, el Govern va optar per demanar a Renfe que suspengués el servei. «Com a titulars del servei, demanem la seva suspensió fins que els operadors ferroviaris, Adif i Renfe, puguin garantir la seguretat», afirmava llavors el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
D’aquesta manera, tot i que s’havien repetit per segona vegada les ‘marxes blanques’ de trens per inspeccionar la infraestructura, el Govern admetia ara que a la xarxa sí que hi havia punts de risc. ¿Però quins són aquests punts vermells i quan es revisaran? Fonts de la Generalitat reconeixen haver identificat, juntament amb els responsables del servei, aquests 23 punts vermells, entre els quals hi ha dues zones crítiques, una al túnel del Garraf, a l’R2 sud, i una altra a Badalona, a l’R1, la línia més amenaçada pels temporals de mar.
L’R3, en el seu recorregut entre Vic i Puigcerdà, acumula fins a cinc focus que preocupen per despreniments de terra als talussos adjacents als raïls. A l’R15, a les comarques de l’Ebre, també es concentren diversos punts alarmants. De fet, en aquestes dues línies el funcionament dels trens continua suspès i els itineraris es realitzen encara per carretera. També s’han identificat zones de perill a l’R4, a l’R13 i a l’R11, a prop de Portbou.
No obstant, en les últimes hores s’han declarat incidències lleus en altres localitzacions que encara no estan recollides en aquest mapa que manegen Renfe i el Govern. Els maquinistes, després de la mort d’un estudiant en pràctiques a Gelida, negocien amb Renfe perquè es posi remei als problemes i la seguretat es garanteixi a tots aquests llocs.
Però les obres no s’abordaran de manera immediata a tot arreu. A l’R1, per exemple, el talús que a Badalona va quedar danyat pel temporal ja està reparat. Però en altres casos, el Govern i Adif s’han compromès a anar avaluant totes les àrees crítiques i a trobar solucions definitives que aportin seguretat i resiliència a la infraestructura. En alguns casos, el problema són els sots o els arbres, que davant episodis de vent amenacen d’interrompre la circulació de trens.
Canvi climàtic i manteniment
Tots aquests punts vermells del mapa queden més amenaçats en cas d’inclemència meteorològica. Tot i així, fonts coneixedores de la negociació consultades per aquest diari afirmen que la causa de les incidències no és només per la virulència cada vegada més potent dels temporals, encoratjada pel canvi climàtic.
Afirmen que l’acumulació d’anys de desinversió i la falta de manteniment han contribuït a enquistar una situació que ara el sindicat de maquinistes, aprofitant les circumstàncies del sinistre de Gelida, pretén que es reverteixi.
