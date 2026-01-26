Perfil
Álex, "un nen de 10" apassionat pel futbol
El menor assassinat tenia 13 anys i era un apassionat de l’esport i de les falles. Era un xaval «alegre» i tenia molt bones relacions socials.
Pascual Fandos / M. Falcó
L’Álex, de 13 anys, presumptament assassinat en mans del pare d’un amic a Sueca, era un xaval molt sociable i amb inquietuds. Així es demostra amb la seva participació en diverses activitats extraescolars, fora de l’escola Nostra Senyora de Fátima, en la qual cursava els seus estudis, que li feien mantenir una gran relació amb els seus veïns.
Faller de la comissió Bernat Aliño de la localitat de la Ribera, compaginava la seva pertinença a la falla amb els entrenaments a l’equip de futbol CF Promeses Sueca, on jugava en una doble posició com a defensa i migcampista.
Un dels seus entrenadors es va mostrar completament destrossat davant la notícia. "No donem crèdit davant el que ha ocorregut", va comentar ahir. "Era un noi de 10, molt pròxim a tots i la seva alegria era el que més el caracteritzava", va afegir el tècnic.
Silenci
En el club esportiu ningú s’explica el que ha passat i a través del perfil d’Instagram, el Promeses Sueca va anunciar la convocatòria d’un minut de silenci a les 18.15 hores a l’estadi Antonio Puchades. Com a mostra d’unió, es va demanar anar vestits amb el xandall oficial, uns colors amb què l’Álex era plenament feliç.
També el CF Cullera, en el qual l’Álex va jugar diversos anys, va expressar la seva consternació en un comunicat: "Sempre amb tu, campió. No t’oblidarem".
