Asi Burak: "Barcelona combina estil de vida i creativitat"
Va viure gairebé 20 anys a Nova York i 15 a Tel-Aviv abans de traslladar-se amb la seva família a Barcelona. És ‘Chief Business Officer’ a Tilting Point, una editora global de videojocs amb uns 350 empleats.
«Barcelona té el necessari per convertir-se en la pròxima capital creativa d’Europa»
Barcelona Global
¿Per què va triar Barcelona?
Tilting Point té una oficina a Barcelona des de fa molts anys, per la qual cosa la visitava amb freqüència. Cada viatge feia més difícil marxar: la llum, el ritme, la sensació de possibilitats. Quan va sorgir l’oportunitat de traslladar-me, no ho vaig dubtar. Per a la meva dona, europea de cor, va ser com tornar a casa; per a mi, va ser descobrir una nova versió de la meva llar, amb més llum solar, espai i equilibri; coses que Nova York no podria oferir-me mai.
¿Quins aspectes positius destacaria de la ciutat?
Un amic va dir una vegada que, quan fas una llista de pros i contres de Barcelona, els contres s’acaben ràpidament. I és cert: pocs llocs combinen estil de vida i creativitat com Barcelona, amb el seu clima mediterrani, arquitectura inspiradora, comunitat internacional i vibrant escena tecnològica i de videojocs. No només és habitable, sinó que també desprèn molta energia.
¿Quins aspectes de la ciutat s’han de millorar? ¿Com?
Si pogués importar alguna cosa de Nova York, seria la cultura de la serendipitat a través de les xarxes de contactes. Als Estats Units, la gent mostra obertament les seves passions: els encanta connectar punts, presentar noves idees i conèixer gent nova, sovint sense cap interès ocult. Aquesta obertura fomenta la innovació. Crec que Barcelona podria beneficiar-se una mica més d’aquesta energia espontània de "prendre un cafè i crear alguna cosa junts».
¿Què espera de Barcelona en els pròxims anys?
Barcelona té tot el necessari per poder convertir-se en la pròxima capital creativa d’Europa: talent, estil de vida, ambició. Però, per aconseguir-ho, necessita reforçar el seu teixit connectiu: fomentar més col·laboració entre les indústries, crear ponts sòlids entre les veus locals i les internacionals. Penso que si abraça aquesta obertura, pot evolucionar de ser un lloc bonic per viure a convertir-se en un motor d’innovació global.
¿Quina ciutat considera casa seva? ¿Què és el que més troba a faltar d’allà?
Barcelona ja se m’ha fet casa, tot i que encara l’estic descodificant: una classe d’espanyol, un bar de tapes, una nova amistat cada vegada. L’idioma és la clau de la cultura, així que ara aprenc castellà i, més endavant, català. Tot i això, continuo portant amb mi la intensitat de Nova York i l’audàcia de Tel-Aviv, que van modelar el meu sentit de la creativitat i el meu propòsit. Crec que Barcelona és el tercer acte perfecte en aquest viatge.
