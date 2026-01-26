Els delictes cauen un 24% en un any al transport públic de BCN
Les estacions de tren o les parades d’autobús són alguns dels punts calents del pla Kanpai portat a terme pels Mossos d’Esquadra
Les estadístiques indiquen que el descens més pronunciat ha tingut lloc al metro barceloní
Els delinqüents prefereixen operar, cada vegada més, dins dels vagons en lloc de fer-ho a les andanes
Els robatoris i els furts a la xarxa viària de la capital catalana també van anar a la baixa l’any passat
Les dades contrasten amb l’augment dels usuaris del transport públic que registra TMB
Diverses bandes de carteristes es decanten per altres ciutats per actuar durant l’estiu
Germán González
Un dels punts calents del pla Kanpai dels Mossos d’Esquadra contra la multireincidència és el transport públic. La policia catalana, juntament amb vigilants de seguretat i interventors de Transports Metropolitants de Barcelona (TMB), es van desplegar la matinada de dissabte per tots els nòduls d’interconnexió del metro i principals estacions per detectar i acabar amb els delinqüents especialitzats en robatoris i furts. També s’ha desenvolupat una alta activitat inspectora per detectar viatgers sense bitllet. A més, mossos de paisà van fer tasques de vigilància i control en autobusos en els quals es cometien més delictes.
Tota aquesta activitat, intensificada des d’abril del 2024, ha provocat que els delictes al transport públic dins de la ciutat de Barcelona hagin caigut un 24% l’últim any, segons dades dels Mossos d’Esquadra. Fins a mitjans del desembre passat del 2025, al metro, l’autobús, el taxi i el tren de la capital s’havien comès 18.727 delictes, mentre que el 2024 en van ser 24.633 i, el 2023, van arribar fins a 24.946. La tendència de les dades registrades fins a mitjans de setembre permet perfilar un descens pronunciat, tot i que les xifres finals les donarà a conèixer la Junta de Seguretat local de Barcelona, que aquest febrer reunirà el govern municipal i la Conselleria d’Interior de la Generalitat. Les estadístiques provisionals indiquen que la caiguda més pronunciada ha tingut lloc al metro: un 26% menys de criminalitat. Fins a meitat de desembre s’havien comès uns 10.500 delictes, principalment furts i robatoris, ja que actuaven grups organitzats que aprofitaven les badades per sostreure objectes valuosos, com telèfons mòbils i joies, que després venien al mercat negre. En tot el 2024 es van cometre 14.127 delictes al metro i, el 2023, van ser-ne 14.505.
Les dades contrasten amb l’increment d’usuaris en el transport públic. Segons dades de TMB, l’any passat es van fer 700,5 validacions a tota la xarxa de metro i autobús, cosa que suposa un increment del 2,4% respecte als viatges del 2024, quan hi va haver 684 milions de validacions. El metro va registrar 479,9 milions de validacions, superant així els 468,7 milions de 2024, un 2,4% més. Per la seva banda, la xarxa de bus va sumar 220,6 milions de validacions, un 2,1% més que el 2024 quan van registrar 215,9 milions.
L’estiu passat, pocs mesos després d’iniciar-se el pla Kanpai a l’àrea metropolitana de Barcelona, els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Transport Urbà (ARTU) van detenir a una desena d’integrants d’un grup "molt actiu" de carteristes al metro. La pressió policial va fer que dues bandes de lladres més vinculades a aquest grup desarticulat deixessin la ciutat i es desplacessin a Roma per continuar actuant aquells mesos, aprofitant la presència de turistes.
Bandes que se’n van
En aquest sentit, els Mossos van explicar a aquest diari que, al cap de pocs dies d’acabar amb el grup de carteristes, els altres delinqüents que estaven connectats amb ells apareixien a les xarxes socials de patrulles ciutadanes de Roma. Aquests delinqüents es desplaçaven en grup i seleccionaven les víctimes quan hi havia aglomeració de persones, segons els investigadors, que afegeixen que els investigats estaven pràcticament tot el dia al metro cometent robatoris.
Càmeres de seguretat
Un altre dels factors que han contribuït a aquesta baixada dels delictes al metro és el seguiment que els Mossos fan dels sospitosos gràcies a les càmeres de seguretat de TMB. D’aquesta forma poden alertar patrulles de paisà o uniformades de la presència de carteristes a determinades estacions o bé veure el seu recorregut per la xarxa del suburbà. Amb l’aplicació del pla Kanpai, els Mossos també han detectat que els delinqüents no es deixen veure tant en estacions o intercanviadors, ja que hi ha més patrulles. Però, en canvi, molts es dediquen a operar dins dels trens.
Segons les dades que tenen els Mossos, fins a mitjans de desembre els delictes van baixar un 21% als autobusos de Barcelona, un 22,3% al tren i un 16,3% al taxi. També a l’aeroport del Prat es va registrar un fort descens: 2.675 delictes fins al desembre, davant els 7.088 de tot el 2024, una reducció que s’atribueix a l’eficàcia del pla específic per mirar d’acabar amb els robatoris i furts en aquesta instal·lació que van posar en marxa els Mossos.
La policia catalana també té xifres sobre els delictes relacionats amb el patrimoni, com a robatori, furt, frau o extorsió entre altres, que es van cometre fins a mitjans de desembre passat a la xarxa viària de Barcelona, en concret a vehicles que circulaven o aturats. A tota la ciutat se’n van registrar 241; el 2024, 342; i el 2023, 391. El districte amb més delictes d’aquest tipus va ser l’Eixample (38), seguit de Ciutat Vella (30), Nou Barris (28), Sants-Montjuïc (26), Sant Martí (25) i Sarrià-Sant Gervasi (21).
Les dades dels Mossos fins a mitjans de desembre passat indiquen que a Barcelona es van denunciar 142.822 delictes, una xifra molt inferior a tot el 2024, quan se’n van comptabilitzar 180.100, i també a la del 2023, amb 189.250. Aquesta reducció de la delinqüència, ja avançada a la Junta Local de Seguretat del juliol passat, s’explica sobretot pel fort descens dels robatoris i furts en districtes com Ciutat Vella o l’Eixample, que concentraven bona part de l’activitat delictiva per ser les zones amb més afluència de visitants.
En concret, fins a mitjans de desembre, a Ciutat Vella s’han registrat 32.614 delictes, davant els 43.016 de tot el 2024. A l’Eixample, aquesta xifra ha sigut de 34.697, per sota dels 43.223 de l’any anterior. També hi ha hagut sengles descensos a Sant Martí, amb 17.751 delictes (22.731 el 2024), i a Sants-Montjuïc, amb 16.585 (20.021 el 2024).
