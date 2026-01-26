Commoció al país valencià
Un home confessa l’assassinat d’un amic del seu fill, a Sueca
Els investigadors sospiten que el presumpte autor encobreix el seu fill, inimputable perquè té 13 anys, d’haver apunyalat la víctima a casa seva. El pare al·lega que "va ser un atac de bogeria".
Teresa Domínguez
"Va ser un atac de bogeria". Juan Francisco M. F., de 48 anys, l’home que es va entregar dissabte a la tarda a la caserna de la Guàrdia Civil de Sueca (València) confessant haver matat un nen de 13 anys, amic del seu fill, va ser incapaç de donar un sol detall de com hauria matat l’Álex, la víctima mortal. Els investigadors sospiten que, en realitat, està mirant d’encobrir el seu fill, de la mateixa edat.
Segons la informació a què ha tingut accés el diari Levante-EMV, del grup Prensa Ibérica, els dos nens estaven jugant a un videojoc amb la PlayStation a casa de l’ara detingut, al carrer de Trinquet Vell de Sueca. En aquell moment, a la casa hi havia únicament el pare, Juan Francisco M. F., i els dos menors, que jugaven al dormitori. La filla petita de l’arrestat, de 7 anys, pel que sembla, no es trobava al domicili.
En un moment determinat, segons la reconstrucció portada a terme pel grup d’Homicidis i l’equip de Policia Judicial d’Almussafes, els dos menors haurien començat a discutir per un incident en el joc. De fet, quan l’equip de Criminalística del laboratori de la comandància de València va iniciar la inspecció ocular, els dos comandaments continuaven connectats a la Play.
A partir d’aquesta discussió és quan deixen de conèixer-se els detalls de què va passar. A les 18.30 hores, el Juan Francisco es va presentar a la caserna de Sueca per entregar-se com a autor de l’assassinat de l’amic del seu fill.
Amb aquesta informació a la mà, agents de la policia local de la població i de la Guàrdia Civil van acudir al lloc. Els segons van accedir-hi utilitzant la clau facilitada per l’homicida confés. Segons el seu propi relat, abans d’entregar-se hauria tancat la casa i hauria portat el seu fill a casa dels avis, també a Sueca, i només una vegada assegurat que el petit es quedava amb la família, es va dirigir a la caserna per entregar-se.
El fet que el Juan Francisco no hagi sigut capaç d’aportar detalls ni cap explicació a una acció tan atroç és el que fa que continuïn obertes les dues hipòtesis: que el crim hagi sigut obra seva o del seu fill.
Per poder decantar-se per una o per l’altra, resultava determinant conèixer la versió del noi. Va ser a primera hora de la tarda d’ahir quan es va produir l’exploració del menor –el terme que s’utilitza en la jurisdicció de menors per referir-se a la presa de declaració–, que va comparèixer a la caserna de Sueca acompanyat de la seva mare en tot moment.
En línies generals, el nen va repetir als investigadors la mateixa versió que el seu pare: que va entrar a l’habitació com si estigués boig i que va apunyalar el seu amic sense més ni més. Per ara no ha transcendit si el fill va entrar en detalls, però, igual com el seu pare, no es va moure ni un mil·límetre d’aquesta versió.
Apunyalar al pit
Tot i que l’autòpsia no es farà fins avui al matí a l’Institut de Medicina Legal de València, sí que ha transcendit que el menor presenta diverses ganivetades al pit infligides, pel que sembla, amb un ganivet de cuina de casa del presumpte autor. L’anàlisi de les trajectòries, així com l’ADN i les empremtes que hi pugui haver al mànec seran determinants per aclarir qui va matar l’Álex: si el pare o bé el menor.
En el cas que hagués sigut el nen, com que té 13 anys és penalment inimputable, ja que l’edat per tenir responsabilitat penal és a partir dels 14 anys. Això significa que, a tot estirar, la Fiscalia de Menors podria suggerir una sèrie de mesurades reeducadores, però en cap cas penals.
Aquesta situació s’ha explicat al pare al llarg de totes les entrevistes amb la Guàrdia Civil, però ni tan sols coneixent aquest fet ha sortit ni un mil·límetre de la seva versió inicial: que és l’únic autor i que es va tornar "boig".
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Efectes de la nevada al Berguedà: "De 150 dinars previstos en vam servir 22"
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Un ferit en un accident a la sortida de Manresa: el cotxe acaba bolcat