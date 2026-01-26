PEDERÀSTIA A L’ESGLÉSIA
El jesuïta Peris, abusador confés de nens, no anirà a judici
La Fiscalia considera prescrita la denúncia més recent i el jutjat dona per fet que una altra d’anterior correrà la mateixa sort. El sacerdot viu refugiat en una residència de Valladolid.
Guillem Sánchez
El sacerdot jesuïta Francesc Peris, un professor que ha agredit sexualment a menors a Espanya i a Bolívia, finalment no serà jutjat per cap dels abusos que ha perpetrat al llarg de gairebé 50 anys. Segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, una de les dues denúncies que mantenia oberta una causa al Jutjat d’Instrucció número 29 de Barcelona ha sigut arxivada perquè la Fiscalia considera que està prescrita. Es tracta, a més, de la denúncia que relatava fets més recents, i després de l’informe dels fiscals, fonts d’aquest jutjat apunten que l’altra denúncia, al ser més antiga, correrà la mateixa sort.
El titular d’aquest jutjat, el magistrat Santiago García, havia iniciat una instrucció contra Peris a l’interpretar que aquestes dues denúncies, presentades per exalumnes de l’escola Casp de Barcelona per abusos sexuals comesos el 1999 i el 2004, es podien considerar encara vigents i permetre així un procés contra el pederasta. Però la Fiscalia ja ha conclòs que els delictes del 2004 s’han de considerar prescrits, cosa que indica que amb els de 1999, d’una gravetat molt similar, arribarà a una conclusió idèntica.
Dues declaracions al jutge
Amb aquest arxivament s’esvaeix l’última oportunitat de jutjar un sacerdot "narcisista" i "manipulador", segons el descriuen les seves víctimes, que ha acorralat un nombre desconegut de nens i nenes d’escoles de Barcelona i Cochabamba (Bolívia).
Peris, que actualment està refugiat en una residència jesuïta de Valladolid, va haver de viatjar fins a Barcelona en dues ocasions l’any passat per declarar davant el jutge García. En les dues compareixences davant la justícia penal espanyola, Peris, defensat per un advocat contractat pels jesuïtes, va negar els càrrecs. El sacerdot, no obstant, sí que ha admès que abusava sexualment dels seus alumnes en un procés intern que els jesuïtes han obert contra ell, segons Pau Vidal, delegat de la companyia a Catalunya. Així mateix, davant el Dicasteri de la Doctrina de la Fe, l’òrgan del Vaticà que investiga la pederàstia dels seus religiosos (una mena de policia interna regida per les lleis canòniques de l’Església), Peris també ha confessat haver abusat sexualment de nens catalans i bolivians.
A la Companyia de Jesús consten més d’una vintena de verbalitzacions internes d’exalumnes agredits per Peris només a Catalunya. Aquest diari, per la seva banda, ha comptabilitzat gairebé una desena de denúncies policials presentades contra aquest capellà, que va començar abusant en la dècada dels 60 i va ser castigat per aquesta conducta, finalment, el 2005. El càstig va consistir només a apartar-lo de l’ensenyament, però no denunciar-lo.
‘La fugida’
Les dues denúncies que havien permès obrir una causa judicial contra Peris es van presentar després de l’emissió el 2024 del documental La fugida (producció d’EL PERIÓDICO, 3CAT i la productora Ottokar). Aquesta pel·lícula relata l’enviament de dos sacerdots pederastes a Bolívia per part de la Companyia de Jesús: Lluís Tó, professor de l’escola Sant Ignasi, i Francesc Peris, professor de la de Casp.
Tó, que va violar un nombre desconegut però elevadíssim de menors tant a Catalunya com a Bolívia, on va ser enviat pels jesuïtes després de ser condemnat per abusar d’una nena de 8 anys el 1992, va morir en aquell país el 2017, sense ser mai investigat, ni jutjat, ni condemnat pels seus delictes. Va estar permanentment emparat i encobert per la seva ordre. Peris també se’n sortirà.
"El sentiment d’impotència és general, per desgràcia, i afecta totes les víctimes de Peris davant la impunitat judicial que l’ha emparat", explica a aquest diari la dona que va presentar la denúncia que ha sigut considerada prescrita per la Fiscalia, que remarca que, a través d’aquesta causa, haurien pogut rebre una mica de justícia no només elles dues, sinó totes les víctimes de Peris.
A l’escola Casp, els alumnes coneixien Peris com Sex Penis perquè donava classes de sexualitat i pels terribles rumors que sortien del seu despatx, el lloc on es tancava amb les seves víctimes innocents amb el simple pretext de fer tutories per avançar acadèmicament a classe o sessions d’espiritualitat. A Bolívia, Peris, de nom Francesc o Cesc, va passar a ser anomenat amb el sobrenom de Chesco.
"Ens van dir que se n’anava a Bolívia perquè patia una crisi de fe", va aclarir una dona amb fills escolaritzats a Casp a principis dels 80. EL PERIÓDICO ha trobat diversos alumnes que van patir els abusos de Peris abans de ser enviat a Bolívia. Un d’ells, Enric Soler, remarca que era públic el que Peris feia amb ells en les dècades dels 60 i 70. No dissimulava en absolut. Peris s’emportava alumnes a una casa de colònies de Viladrau i allà es banyava nu amb ells: els agredia sexualment sota l’aigua.
Destí de pederastes
A Bolívia només va estar un any, durant el qual va exercir de professor a l’escola Joan XXIII de Cochabamba. Segons la investigació d’EL PERIÓDICO en què es basa el documental La fugida, els jesuïtes, que ja sabien que abusava d’alumnes a l’escola Casp de Barcelona, planejaven ocultar-lo a Bolívia sense data de retorn.
El país andí es va convertir per als sacerdots jesuïtes, com ho eren altres territoris de l’hemisferi sud per a altres organitzacions religioses, en un lloc per amagar els seus pederastes, que van continuar fent el mateix que feien aquí: abusar de menors amb total impunitat.
