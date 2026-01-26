MEDI AMBIENT
L’abocador de Seva enterra escombraries mal cremades a Tersa
El Seprona qüestiona que el trasllat sigui legal i pertinent. La incineradora assegura que els residus són gestionats per una firma externa autoritzada.
Jordi Ribalaygue
Tant els agents de la Guàrdia Civil com els inspectors de l’ECA que han supervisat l’abocador de Fitó van detectar grans quantitats d’escòria que eren transportades al dipòsit de runa investigat a Seva (Osona). L’atestat sobre la suposada trama delictiva en l’escombriaire que el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) ha aportat al jutjat de Vic afirma que aquest tipus de residu és originat totalment per la cremació de rebutjos a la incineradora de Tersa, situada a Sant Adrià de Besòs, i qüestiona que el trasllat sigui legal i pertinent.
Els investigadors adverteixen a l’informe que han descobert que entorn de la meitat de les escòries que arriben a Seva estan valoritzades (desaprofitaments reduïts a grava) i l’altra meitat és un "triturat" sense valoritzar, que anomena incremats. Es tracta de productes encara identificables al no haver-se calcinat per complet a la incineradora. "Els residus s’han trobat diverses vegades a l’abocador", assegura la unitat.
Tersa respon que les escòries de la seva planta "són gestionades de forma externa per un gestor de residus autoritzat". Segons la Guàrdia Civil, se n’encarrega una empresa anomenada Reciclajes San Adrián, que està establerta a Sant Fost de Campsentelles. "Certifica el correcte tractament i el compliment de la norma aplicable", defensa Tersa, controlada per l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.
Per la seva banda, el Seprona afirma que va constatar en una inspecció a Reciclajes San Adrián el 2024 que "els residus no es cremen i es generen quantitats elevades" de rebuig a la incineradora. En la immundícia sense carbonitzar, els agents van poder distingir plàstics, draps, coberts, tubs de coure, fustes i espumes, entre d’altres.
Els inspectors de l’ECA, contractats per informar la Generalitat, van fer constar que residus ben cremats anaven barrejats també amb trossos de vidre, ferralla, metalls, culleres, forquilles, paper, ossos i restes vegetals, tot impropis de la llicència de l’escombriaire. La Guàrdia Civil diu no tenir constància que s’hagi obert cap expedient contra Reciclajes San Adrián per aquesta càrrega presumptament irregular.
"Consciència de la il·legalitat"
El Seprona assegura que els residus de la planta de Tersa "s’aboquen amb consciència de la seva il·legalitat i contaminació" a Osona. Encara més, creu "evident" que l’Agència de Residus de Catalunya tenia interès a col·locar l’escòria a l’abocador d’inerts. Ho atribueix a les "grans quantitats que es generen" del desaprofitament i "al poc ús que se li pot donar". La unitat addueix que Catalunya té un problema de gestió amb les escòries de la incineració d’escombraries des de 1996. Els seus agents van recomptar "fins a vuit entrades diàries d’aquest residu" al dipòsit de Seva.
