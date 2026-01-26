Seguretat urbana
Més usuaris i menys gent que es cola al metro
El nombre de persones que intenta viatjar en el metropolità barceloní sense pagar o amb algun títol fraudulent ha passat del 3,5% al 2,4% en cinc anys, tot i que cada cop més gent utilitza aquest sistema de transport. TMB va fer 3,5 milions de controls i va detectar 83.505 infraccions el 2025.
La pròxima campanya de detecció d’infraccions en els torns arrenca el dia 2 de febrer
Meritxell M. Pauné
El metro de Barcelona ha tancat un 2025 amb rècord de viatgers, amb gairebé 480 milions de validacions. L’any en què celebrava el seu centenari ha registrat un 2,4% més de viatges que el 2024, en la línia ascendent que viu des de la pandèmia i en paral·lel a l’increment de població. No obstant, aquesta tendència a l’alça contrasta amb la baixada progressiva del frau en el pagament de bitllet: es van colar de mitjana un 2,39% d’usuaris. Davant el 3,5% del 2019, quan hi va haver 411,9 milions de validacions. Un terç menys d’infractors amb un 17% més de passatge.
Consultat per EL PERIÓDICO, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) desgrana les dades de les campanyes de controls que va portar a terme al metro l’exercici passat. El seu personal va fer prop de 3,5 milions de controls i va caçar 83.505 infraccions. És a dir, un de cada 50 viatgers que van filtrar els murs d’inspectors viatjava sense bitllet o amb un de no vàlid.
L’operadora pública evita revelar en quines estacions o línies ha actuat o actuarà, "per seguretat", però precisa que procura situar els controls "on s’ha detectat que hi ha més frau per anar reduint-lo". No es fan cada dia, sinó en campanyes de diferent durada per concentrar l’efectivitat. L’última de l’any, a la tardor, va sumar 221.000 controls als passatgers amb un saldo de 4.290 infraccions, cosa que suposa un 1,94% de frau.
La campanya programada vinent arrenca el dilluns 2 de febrer. Com fa en cada ocasió, ja ha començat a avisar de la imminència d’inspeccions a través de les seves xarxes socials i de les pantalles de les andanes. Fins i tot dona una pista, aquesta vegada, i adverteix que hi haurà intervencions "en la zona Llobregat" i demana col·laboració per mostrar el bitllet si és requerit pel personal.
Descens consolidat
La mitjana final el 2025 suposa un lleuger repunt respecte al 2,2% registrat l’any anterior en el suburbà, però consolida el descens aconseguit després de la covid en un context de gran increment d’usuaris. Cal recordar que el metro de Barcelona té ja 1,6 milions de viatgers en els dies punta (amb permís del "màxim històric" d’1,88 milions durant la Diada de Sant Jordi) i es prepara per poder assumir-ne 2 milions per jornada el 2030.
El descens acumulat del frau no és mèrit d’una estratègia miraculosa, sinó que té diverses causes de tipus estructural. Una d’aquestes és l’actual hegemonia dels abonaments mensuals i trimestrals, molt bonificats, davant les targetes multiviatge. Dit d’una manera planera, arriscar-se a una multa de 100 euros (tot i que baixi a 50 si es paga immediatament) surt menys a compte quan la T-Usual costa 22,80 euros per un mes sencer d’ús que quan costava 54 euros.
També hi contribueixen altres factors, com la substitució dels antics torns per accessos automàtics de doble porta, o l’optimització que suposen els filtres-mur d’inspectors reforçats amb vigilants de seguretat per si hi hagués alguna situació de tensió. A més, els cicles de creixement econòmic i de crisi també es deixen notar en la xifra final de frau.
Picaresca variada
Cal tenir en compte que el frau engloba diferents formes de picaresca. No es tracta només de persones que entren a la xarxa subterrània sense validar cap títol i de manera visible, com colant-se darrere d’algú en un accés de doble pantalla, saltant un torn o aprofitant una porta de sortida entreoberta. També es tracta de viatgers que han comprat i validat un bitllet que no els correspon, per exemple una T-4 per a jubilats –que només costa 2,25 euros– sense l’acreditació de renda baixa que tramita l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Segons la web de TMB, actualment es considera un frau pagar el metro amb una T-Mobilitat instal·lada al mòbil i quedar-se sense bateria in itinere, malgrat que el format digital permetria demostrar el pagament en una reclamació posterior.
Tampoc és vàlid un bitllet marcat més de dues hores abans al metro. Tot i que no solen aplicar tant zel, tècnicament els inspectors poden bloquejar i fins i tot retirar abonaments a qui no pugui demostrar que n’és el titular.
