Mobilitat
Ambient de confusió i crispació entre els viatgers de Rodalies a Sants: «No entenc gaire bé què està passant»
Ariadna Miranda
El servei de Rodalies i Mitjana Distància de Catalunya torna a patir una jornada caòtica arran de les incidències que afecten aquest matí el centre de control centralitzat d’Adif, i que repercuteixen en contínues suspensions de la circulació de trens.
L’ambient és de confusió i crispació a l’estació de Sants. Tot i que les pantalles i la megafonia continuaven anunciant les pròximes sortides, les portes d’accés han estat tancades i el personal de l’estació no ha permès l’entrada dels usuaris.
A les andanes s’han acumulat desenes de persones a l’espera dels seus trens, amb el desconcert a les cares i molta confusió pels missatges contradictoris, probablement deguts a la descoordinació a difondre l’actualització d’un servei que funcionava de manera tan inestable.
Rodalies amb Tarragona
La Mar, que esperava el tren amb destinació a Reus, previst per a les 8.03, continuava esperant gairebé mitja hora després. «Fa 20 minuts que espero que els trens vagin puntuals. Un d’ells ha estat aturat més de 10 minuts sense reprendre la marxa», assenyala.
Una passatgera de Rodalies, Laura Bataller, ha explicat a TV3 que porta una hores en un tren que ha sortit de Tarragona, que havia d’arribar a les 7.39 hores a Barcelona i a les 8.19 seguia a Sitges paralitzat. «La meva cap és molt comprensiva, perquè el problema és que quan ets dins del tren potser no pots tornar a casa», ha explicat aquesta usuària de Rodalies sud. «Demano fiabilitat, si el tren funciona, perfecte, si no, que posin mesures alternatives, si no, no podem prendre decisions».
Alta velocitat
La Carolina explica que havia d’agafar l’AVE de Girona fins a Barcelona a les 6.30, però finalment ha arribat amb una hora de retard. Ara espera un tren amb direcció a l’estació de França que, tot i que inicialment estava previst per a les 7.09, anuncia la sortida a les 8.45.
«No entenc gaire bé què està passant. Només espero arribar puntual a la cita que tinc al consolat», comenta.
Segons el personal de l’estació, a causa de la interrupció del servei, totes les línies circulen amb retards i fora d’horari. Les pantalles indiquen que la majoria dels trens acumulen demores superiors als 45 minuts.
Universitaris amb examen
La Marioni, estudiant de la Universitat de Girona, espera el tren R11 des de les 7.30 hores del matí. Explica que, a l’arribar a l’estació, no li han permès l’entrada, tot i que poc després, ha pogut accedir a les vies. «Al principi l’havien cancel·lat i, quan ja me n’ananava, he vist que tornava a aparèixer a la pantalla, així que m’he quedat esperant», relata.
La universitària té un examen a les 12.00 hores, que dijous passat no va poder realitzar al no poder arribar per culpa de Rodalies. El centre educatiu li ha permès repetir-lo aquest dilluns, per la qual cosa, ha decidit agafar el primer tren disponible. «He sortit amb molta antelació per agafar el primer, per si hi havia retards», afegeix.
«Estic nerviosa i preocupada; de veritat, espero que el tren vingui», conclou amb esperança.
Finalment, el seu tren ha arribat a les 8.45.
Confusió i avaries
Després que s’hagi suspès el servei de Rodalies cap a les 6.30 hores d’aquest matí, tot just mitja hora després que s’hagi recuperat després d’un cap de setmana paralitzat pel problema al centre de control d’Adif, el gestor d’infraestructures i Renfe anunciaven la resolució de la incidència.
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha informat que el servei de Rodalies s’havia reprès a les 7.05 hores al resoldre’s la incidència tècnica en el centre de control centralitzat d’Adif i que, d’aquesta manera, els trens havien començat a circular de nou i el servei s’aniria recuperant progressivament.
No obstant, tot just 10 minuts després Renfe ha informat que s’ha tornat a reproduir la incidència en el centre de control d’Adif i que s’ha tornat a suspendre la circulació de trens, que s’ha mantingut paralitzada fins a les 7.44 hores, quan s’ha reprès la circulació.
