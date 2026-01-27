"Això és una loteria. ¡És al·lucinant!"
Una vegada més Rodalies va deixar tirats milers de passatgers rumb a la feina, al metge o a la universitat... La indignació és insuperable; el desconcert diari, també.
Ariadna Miranda
El servei de Rodalies i Mitjana Distància de Catalunya va tornar a tenir ahir una jornada caòtica per les dues caigudes del sistema del centre de control centralitzat d’Adif, que van provocar la suspensió del servei i, una vegada restablert, contínues suspensions de la circulació de trens.
A l’estació de Sants es respirava a primera hora un ambient carregat d’incertesa i crispació. Tot i que les pantalles i la megafonia continuaven anunciant pròximes sortides, des de les 6.30 hores fins a passades les set del matí, les portes d’accés es van mantenir tancades i el personal de l’estació no hi permetia l’entrada dels usuaris. Una vegada oberts els accessos, es van acumular centenars de persones a les andanes a l’espera dels trens, amb el desconcert a les cares i molta confusió pels missatges contradictoris que evidenciaven descoordinació a l’hora de difondre l’actualització d’un servei que funcionava de manera tan inestable.
Segons el personal de l’estació, a causa de les noves interrupcions de la xarxa, totes les línies circulaven amb retards i fora d’horari. Les pantalles indicaven que la majoria dels trens acumulaven demores superiors als 50 minuts. A mig matí, seguia predominant la desesperació i la inquietud en unes andanes plenes. Les vies 11 i 12 acumulaven prop d’un centenar de passatgers que esperaven, pacientment, l’arribada dels trens. També les línies regionals anunciaven retards, com en el cas de l’R17, amb direcció a Salou, que acumulava més de tres hores. O l’R15, amb destí a Reus, per incidències.
Feia més d’una hora que el Pere i la Maria Rosa esperaven el tren. "No hi ha cap indici que vingui", assumien resignats. Sota les pantalles informatives, multitud d’usuaris es reunien a l’espera de qualsevol actualització. "Avui és una loteria, no sabem quan vindrà el tren", comentava el Fran a la Rosario, que li preguntava pel pròxim comboi. Entre els viatgers es repetien expressions de cansament com "si ho sé, no m’aixeco del llit" o "si no arriba a l’hora que marca la pantalla, me’n vaig a casa", advertia un altre.
Llargues esperes
La Mar, que esperava el tren amb destí a Reus, previst per a les 8.03 hores, continuava desconcertada gairebé mitja hora després. "Fa que espero 20 minuts i no veig que els trens vagin puntuals. Un ha estat parat més de 10 minuts sense reprendre la marxa", assenyalava. Una altra de tantes afectades era l’Amparo, que tenia previst agafar el tren amb destí a Girona a les 8.15, però el comboi no va passar i un treballador la va informar que arribaria a les 9.30. "No surt ni a la pantalla. ¡És al·lucinant! Alguns trens porten més de dues hores de retard", exclamava molesta.
Al seu costat, asseguda, la Valentina esperava un tren amb direcció a Granollers Centre. Visiblement preocupada, comentava que tenia una entrevista de feina a les 10 hores: "He avisat l’empresa, però crec que els diré de fer-la online; això és un desastre", deia. Una altra passatgera de Rodalies, Laura Bataller, va explicar a TV3 que feia una hora que era en un tren que va sortir de Tarragona, que havia d’arribar a les 7.39 hores a Barcelona i a les 8.19 seguia a Sitges paralitzat. "La meva cap és molt comprensiva, perquè el problema és que quan siguis dins del tren potser no puguis tornar a casa", va explicar aquesta usuària de Rodalies Sud. "Demano fiabilitat, si el tren funciona, bé; si no, que hi posin mesures alternatives, sinó no podem prendre decisions".
La Carolina explicava que havia d’agafar l’AVE de Girona fins a Barcelona a les 6.30 hores, però finalment va arribar amb una hora de retard. Després va esperar un tren en direcció a l’Estació de França que, tot i que inicialment estava previst per a les 7.09, va anunciar la sortida a les 8.45.
La Marioni, estudiant de la Universitat de Girona, va esperar el tren R11 des de les 7.30. A l’arribar a l’estació, no li havien permès l’entrada, tot i que poc després ja va poder accedir a les vies. La universitària tenia un examen a les 12 del migdia, que dijous no va poder fer al no poder arribar per culpa de Rodalies. "Estic nerviosa i preocupada".
