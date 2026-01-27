Assassinat al bany
Álex, el nen de 13 anys que va ser apunyalat dissabte a Sueca, va patir almenys mitja dotzena de ganivetades al pit, a l’altura del cor. Cobra força la hipòtesi que el pare del seu amic li tenia tírria per donar informació que la seva exdona podria utilitzar per treure-li la custòdia.
Teresa Domínguez
El presumpte assassí confés d’Álex, el nen de 13 anys mort a ganivetades i cops a Sueca (València) aquest dissabte, continua aferrat a la mateixa versió que ha anat donant des que es va entregar a la caserna de la Guàrdia Civil de la capital de la Ribera Baixa, que ell i només ell va matar l’amic del seu fill, de 13 anys, i que ho va fer en un atac de bogeria. Atès que no ha canviat gens ni mica la seva versió al llarg dels dos dies i mig llargs que ha estat detingut, és més que previsible que torni a repetir el mateix relat avui davant el jutge.
Els agents del grup d’Homicidis i de l’Equip de Policia Judicial d’Almussafes, que estan investigant conjuntament el cas, treballen a contrarellotge per mirar de portar al magistrat el treball el més avançat possible, però tot i així, és necessari esperar als resultats de les empremtes i de les mostres biològiques preses en el punt de la casa on es va produir l’agressió mortal i a les considerades armes homicides: un ganivet de cuina de grans dimensions i un bat de beisbol.
La hipòtesi de la venjança
En tot cas, cobra cada vegada més força que el crim hagi sigut autoria del pare, però continua sense estar clara la motivació. Una de les tesis que mira de provar o descartar la Guàrdia Civil és que ataqués el noi per considerar-lo responsable d’haver explicat en més d’una ocasió a la seva mare que Juan Francisco de vegades renyava, cridava o castigava el seu fill, una cosa que estaria mirant de fer servir la seva exdona en relació amb la custòdia dels dos fills que tenen en comú, el gran, de 13, i una nena més petita, de 7.
La mare d’Álex i la del fill del detingut són molt amigues, cosa que propiciava que la informació rebuda per la primera arribés a la segona, cosa que els investigadors estan intentant confirmar prenent declaració a totes les persones relacionades amb el detingut i amb la seva exdona.
Aquesta suposada tírria cap a la criatura explicaria l’acarnissament amb què es va cometre l’assassinat, però és necessari esperar a disposar dels resultats de totes les proves pendents.
Atrapat al bany
Tant el ganivet, ensangonat com el bat, partit pel mig, van aparèixer molt a prop d’on jeia el cos sense vida d’Álex, al bany de la planta baixa de la vivenda. A jutjar per les projeccions i dipòsits de sang en aquest punt de la casa, el crim s’hauria produït al bany, ja que no hi ha senyals d’una fugida des de cap altre punt de la vivenda, en la qual havien quedat Álex i el fill del detingut per instal·lar un programa informàtic i jugar a la Play.
En qualsevol cas, aquest és el punt on es va produir l’agressió mortal i on va trobar la Guàrdia Civil el cos de la víctima. El nen estava totalment vestit, de manera que la tesi principal és que va intentar amagar-se de l’assassí i que aquest el va atrapar al bany, o bé que el va sorprendre quan el menor va anar a fer ús del lavabo.
Tot i que no ha transcendit l’informe preliminar de l’estudi forense, fonts de tota solvència han explicat que el menor presenta cops, presumptament infligits amb el bat, i diverses ganivetades –entorn de mitja dotzena– agrupades a la part superior esquerra del pit, és a dir, a l’altura del cor, cosa que denota un clar ànim de matar.
De moment no hi ha evidències físiques en l’escena del crim que apuntin que l’autor hagi sigut el fill de 13 anys del detingut, mentre que sí que s’explica amb l’autoinculpació d’aquest, així que, mentre no arribin els resultats de l’ADN del laboratori central de la Guàrdia Civil i els d’empremtes fets al de València, la tesi principal que es presentarà davant el jutjat és que qui va matar el noi és el pare.
