Barcelona Energia comença a operar a Montgat i Sant Adrià de Besòs / ALVARO MONGE / Delegaciones

Barcelona

Barcelona Energia, l’elèctrica pública metropolitana que comercialitza energia 100% renovable, ha començat el subministrament als ajuntaments de Montgat (Maresme) i Sant Adrià de Besòs (Barcelonès). Entre els dos municipis, sumarà 258 punts de subministrament que proveiran més de 6,63 GWh, l’equivalent al consum anual estimat de 2.500 famílies, segons la previsió. Comptant aquestes dues localitats, Barcelona Energia proveeix 15 consistoris en tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), del total de 36.

Montgat és el primer ajuntament del Maresme que se suma a la xarxa de Barcelona Energia i comptarà amb 77 punts públics de subministrament, amb un volum estimat de consum anual de 890 MWh, coberts íntegrament amb electricitat d’origen renovable. Es calcula que aquest nou servei energètic evitarà l’emissió de més de 85,5 tones de CO2 a l’atmosfera. Per la seva banda, Sant Adrià de Besòs passa a tenir 181 punts subministrats per Barcelona Energia, amb un volum anual de consum elèctric d’uns 5.742 MWh. En el seu cas, l’estalvi previst serà 578 tones d’emissions de CO2₂.

