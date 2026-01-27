Enquesta FRESC
El consum de pornografia irromp als 12 anys a Barcelona i amb una forta bretxa de gènere
La visualització ocasional arriba al 85% entre els nois en cursos postobligatoris i es queda en el 44% entre les noies
Judith Cutrona
El consum de pornografia entre adolescents ha irromput per primera vegada a l’enquesta de Factors de Risc en Estudiants de Secundària (FRESC),que elabora l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), i dibuixa un patró que interpel·la l’educació sexual. Segons les dades del 2025, l’edat mitjana del primer contacte amb continguts pronogràfics se situa en els 12 anys, tant entre nois com entre noies. A partir de 4t d’ESO, vuit de cada deu nois afirmen haver vist pornografia alguna vegada, mentre que entre les noies el percentatge es redueix aproximadament a la meitat.
L’enquesta, feta a una mostra de gairebé 3.700 alumnes d’entre 13 i 19 anys de la ciutat –des de 2n d’ESO fins a Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà–, mostra que el percentatge d’adolescents que declaren haver vist pornografia alguna vegada és clarament superior entre els nois i augmenta amb l’edat en els dos sexes. El màxim s’arriba als cursos postobligatoris, on el consum ocasional entre els nois arriba al 85%,mentre que entre les noies es manté en el 44,2 % .
Tot i que és minoritari al consum ocasional, el consum habitual continua sent significativament més elevat entre els nois en tots els nivells educatius, des de 2n d’ESO fins a Batxillerat i cicles formatius, i augmenta de manera progressiva amb l’edat. A més, presenta una bretxa de gènere persistent. En tots els nivells educatius, els nois declaren un consum freqüent molt superior al de les noies. Les motivacions també difereixen: entre les noies predomina la curiositat, mentre que entre els nois el principal motiu és el desig sexual.
En els cursos postobligatoris, gairebé un de cada sis nois declara un consum freqüent, davant percentatges que no arriben al 2% entre les noies. Fins i tot en els nivells més baixos, la distància és clara: mentre el consum habitual entre els nois de 2n d’ESO supera el 6%, entre les noies amb prou feines és residual.
La regidora de Salut, Marta Villanueva, ha defensat que des del govern municipal ja s’estan prenent mesures, però ha insistit que «el que cal és molta pedagogia»: ensenyar als adolescents que el que es veu en aquestes plataformes no reflecteix la realitat. La regidora adverteix que «comportaments violents i agressions sexuals estan molt vinculats al consum de pornografia», i assenyala que «la recepta està en més feminisme» i educar en relacions igualitàries des d’edats primerenques.
