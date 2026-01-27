Els jutjats de Girona acumulen 75.000 assumptes per tramitar
La jurisdicció penal és la més saturada. En un any, els procediments pendents al final del tercer trimestre van passar de 26.811 a 31.775, entre el 2024 i el 2025. Això representa un augment del 18,5%.
EVA BATLLE
El col·lapse als jutjats de la província de Girona no afluixa i continua arrossegant una tendència que dura anys. El tercer trimestre del 2025 va consolidar una dinàmica que alenteix la justícia: instruccions que s’allarguen, judicis que triguen a assenyalar-se, sentències que arriben tard i una execució que, sovint, queda com l’últim tap. Un exemple d’aquesta situació és el recent arxivament del cas Manga per presumpta corrupció a la comarca de la Selva. La causa tenia al voltant de mig centenar d’investigats i va suposar la dimissió del llavors president del Consell Comarcal. El Jutjat d’Instrucció 3 de Santa Coloma de Farners l’ha arxivat 13 anys després perquè "s’ha superat amb escreix" el temps d’instrucció i n’ha dictat el sobreseïment.
Les dades que difon el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) del tercer trimestre del 2025 mostren la situació que viu la justícia a les comarques gironines. Entre el juliol i el setembre, els 65 òrgans judicials de Girona van ingressar 26.040 assumptes, una xifra un 9,3% inferior a la del mateix trimestre del 2024 (28.722). Semblaria una bona notícia, però el problema és el que queda al final del període: els jutjats van tancar el trimestre amb 74.905 assumptes pendents de tramitar, 3.891 més que l’any passat (71.014), és a dir, un augment del 5,5%.
Els jutjats gironins tenen cada vegada més assumptes en aquesta bossa i menys capacitat per resoldre’ls. En el tercer trimestre del 2025 es van resoldre 26.805 assumptes, pràcticament els mateixos que el 2024 (27.011, un -0,8%). Però es treballa amb una càrrega acumulada tan elevada que qualsevol descens puntual fa que la pendència (divisió entre els casos pendents de tramitar al final del període i els resolts) creixi; en aquest cas va ser d’un 5,5%. La jurisdicció penal és la més saturada i explica en bona mesura per què existeix aquest increment general de la pendència.
En un any, els procediments penals pendents al final del trimestre van passar de 26.811 a 31.775 el 2025. Són 4.964 casos més i això representa un augment del 18,5%.
Més pressió
Un aspecte que cal ressaltar de l’àmbit penal és que en el tercer trimestre de l’any passat van entrar gairebé els mateixos casos (16.101) que l’any anterior (16.426), però se’n van resoldre menys (-6,4%), en concret 14.159 davant els 15.125. Això vol dir que s’acumula feina i més pressió sobre els serveis que depenen de calendaris judicials.
La jurisdicció civil, en canvi, va tenir molta més activitat que la penal i aquí el tercer trimestre del 2025 va tancar amb un petit alleujament, ja que ho va fer amb 38.504 assumptes pendents, una baixada del 3,3% respecte al 2024 (39.818). Van entrar menys procediments (-21,6%), 8.536 davant els 10.886 del mateix període del 2024. També hi va haver una resolució més elevada (taxa de l’1,36%): El 2025 va tancar amb 11.637, un 6,9% més que el 2024 (10.885). Però això no significa que no hi hagi feina pendent, ja que entre el juliol i el setembre es va tancar amb 38.504 assumptes per resoldre.
L’àmbit contenciós-administratiu, malgrat tenir un pes menor, es troba també en una situació complicada. Tot i que van entrar molts menys assumptes el 2025, amb 231 davant els 296 del 2024, en canvi el tap creix un 12,5%: hi havia 1.087 procediments pendents al final del trimestre.
