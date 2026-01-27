Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Suspensió de RodaliesInnocentadaEpisodi de neu i ventFuita a PuigcerdàRescats a MontserratBaxi Manresa
instagramlinkedin

Una escola haurà d’indemnitzar una alumna víctima de ‘bullying’

La jutge condemna la Institució Cultural Laietània de Badalona a pagar 12.000 euros per haver permès "vexacions i humiliacions".

La mare de la menor saluda a la portes de l’escola després de conèixer la sentència. | EL PERIÓDICO

La mare de la menor saluda a la portes de l’escola després de conèixer la sentència. | EL PERIÓDICO

Germán González

Barcelona

La Secció Civil del Tribunal d’Instància número 6 de Badalona condemna la Institució Cultural Laietània de Badalona a indemnitzar amb 12.000 euros la família d’una alumna que va patir assetjament al centre i a través de xarxes socials. La sentència estima la demanda dels pares, que van reclamar aquesta quantitat com a danys morals a l’escola per la seva responsabilitat al no evitar aquestes humiliacions.

En la seva resolució, la magistrada assenyala que el 2021 va existir una fustigació cap a la menor durant mesos amb vexacions i humiliacions continuades per part d’altres alumnes, incloent insults i qualificatius sobre el seu aspecte físic, com "anorèctica", i expressions despectives com "marginada". També se la va aïllar del grup. A més, l’assetjament també si va infligir a través de missatges a les xarxes socials, com comptes de TikTok, que van ser aportats al procediment.

La magistrada estima els informes pericials en els quals s’afirma que la menor va patir discriminació per raó del seu aspecte estètic, sense que s’apliquessin recursos específics sobre això ni que el centre prioritzés un clima de respecte i de tolerància. En aquest sentit, la jutge estima que l’escola "va abandonar la seva condició de garant".

Integritat física i moral

Notícies relacionades

La sentència remarca que l’alumna va començar a patir assetjament el febrer del 2021. No obstant, el protocol antibullying es va activar mesos més tard, "quan les vexacions havien ja sigut múltiples". Per aquesta raó, la jutge entén que "no es va salvaguardar la integritat física i moral de la víctima, per la qual cosa finalment es va afectar la salut mental de l’alumna, que va haver de marxar del centre". La menor va estar més d’un any patint assetjament i, finalment, va deixar d’anar a l’escola després de presentar diverses crisis d’ansietat. Per al tribunal, en aquest cas s’ha produït "un incompliment de l’obligació" del centre de garantir que no es produís l’assetjament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents