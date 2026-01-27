Així funcionen els bitllets que permeten viatjar gratis a Rodalies fins al 24 de febrer

Un mes sense pagar
Meritxell M. Pauné
El Govern central i la Generalitat de Catalunya van acordar aquest diumenge dispensar als usuaris de Rodalies del pagament dels viatges durant un mes, com a compensació pels problemes del servei, que ha arribat a ser interromput completament dues vegades des del descarrilament d’un tren a Gelida divendres passat.
Aquest dilluns, els viatgers podien utilitzar els trens sense disposar de títol de transport, però a partir d’aquest dimarts és obligatori disposar d’un bitllet, tot i que sigui gratuït. Aquesta targeta temporal està disponible en dues modalitats, segons es viatgi en línies de proximitat o regionals. A més, hi haurà trens d’alta velocitat Avant de reforç i gratuïts. EL PERIÓDICO detalla les condicions d’ús, una vegada Rodalies n’ha detallat el funcionament exacte.
Abonament gratuït de 10 viatges, vàlid per a totes les zones del nucli de Barcelona, amb validesa de 30 dies fins al 24 de febrer o fins a esgotar els 10 viatges. Poden ser utilitzats per diverses persones en qualsevol trajecte de Rodalies de Barcelona. Una vegada esgotats, es pot sol·licitar un nou títol. Formalment té un preu de zero euros. S’obté en taquilles i màquines d’autovenda de les estacions.
Abonament gratuït de 10 viatges, per origen/destinació seleccionats en el moment de l’adquisició, també amb validesa durant 30 dies, fins al 24 de febrer o fins a esgotar els 10 viatges. Una vegada gastat, se’n pot sol·licitar un de nou. Aquest títol no és vàlid per a Avant d’Alta Velocitat Barcelona-Lleida, ni tampoc per a l’Avant Exprés Tortosa. La formalització es pot fer a la taquilla de les estacions d’origen i punts d’autovenda habituals. Formalment té un preu de zero euros.
Com a reforç de l’oferta habitual, es posen en marxa quatre nous serveis d’Avant gratuïts cada dia que circulen per la línia d’Alta Velocitat entre Barcelona i Lleida. Fan tres parades només: Barcelona Sants, Camp de Tarragona i Lleida Pirineus. És a dir, no arriben a Girona ni a Figueres. Formalment té un preu de zero euros, és obligatori fer reserva de plaça prèviament a través de la web o l’app de Renfe, així com a les taquilles de les tres estacions.
- Barcelona Sants – Lleida-Pirineus: sortida a les 06.00 h, arribada a les 07.10 h
- Lleida-Pirineus – Barcelona Sants: sortida a les 07.25 h, arribada a les 08.35 h
- Barcelona Sants – Lleida-Pirineus: sortida a les 15.05 h, arribada a les 16.15 h
- Lleida-Pirineus – Barcelona Sants: sortida a les 16.45 h, arribada a les 17.55 h
