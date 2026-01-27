Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts assenyala Illa com a responsable de la crisi per no cessar Paneque

Rius eleva el to i intensifica la pressió mentre els Comuns s’enfronten a Puente i "exigeixen una solució immediata"

Cua a la parada d’autobusos interurbans de la Sagrera, ahir. | FERRAN NADEU

Gisela Boada

Barcelona

"És tan inaudit que la consellera [Sílvia Paneque] continuï formant part del Govern com que [Salvador] Illa no la cessi; si no vol cessar-la, el president passa a ser el responsable d’aquesta crisi". Amb aquesta afirmació, el portaveu de Junts, Josep Rius, va elevar el to i va intensificar la pressió assenyalant el cap de l’Executiu, que té les funcions delegades en el conseller de Presidència, Albert Dalmau, com a responsable del que defineixen com "la crisi de transport més gran que ha viscut Catalunya en les últimes dècades".

"Paneque o menteix o desconeix la realitat. Les dues causes són suficients perquè dimiteixi o la cessin", va etzibar Rius en una roda de premsa a la seu de Junts. No obstant, des del Govern tanquen files amb la gestió de la consellera, que està sent compartida amb la de Dalmau. Aquests dos responsables junt amb la titular d’Interior, Núria Parlon, han demanat comparèixer al Parlament per retre comptes d’aquesta gestió. El conseller de Presidència vol fer-ho demà i la Mesa avui vehicularà aquesta decisió.

Per la seva banda, els Comuns s’han contingut fins ara i no han exigit directament la dimissió d’Óscar Puente o de Paneque. No obstant, sí que han començat a apujar el to des del lloc que ocupen en el Govern de Sánchez. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va elevar ahir els decibels contra el ministre per reclamar una "solució immediata" per als trens a Catalunya, a més d’advertir que Sumar condicionarà el suport als Pressupostos a un "pla especial d’inversions" a la xarxa ferroviària.

L’exigència d’Urtasun

El dirigent de Sumar va qualificar d’"intolerable" que Rodalies s’hagi convertit en una autèntica "loteria perversa" per als ciutadans de Catalunya i va sentenciar que les crisis de la xarxa ferroviària i la de vivenda han de ser la "urgència i la prioritat absoluta" de la Moncloa fins al final de la legislatura. L’objectiu, va insistir, és "actuar ja" en el manteniment del servei, així com intervenir en els trams més vulnerables de la xarxa, que assumeix que és "fràgil". És per això que veu imprescindible destinar més recursos dels previstos fins ara. Els últims pressupostos generals de l’Estat, va recordar, preveien 1.012 milions d’euros per a Rodalies, un 20% més que els de l’any anterior, però va remarcar que l’important és que aquests diners s’"executin" i es mantinguin. Urtasun va oferir ahir a Barcelona una conferència que, en un primer moment, havia d’estar centrada en la seva comesa com a ministre de Cultura però en la qual els trens, inevitablement, van prendre protagonisme.

TEMES

