Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Suspensió de RodaliesInnocentadaEpisodi de neu i ventFuita a PuigcerdàRescats a MontserratBaxi Manresa
instagramlinkedin

Les patronals de BCN, contra l’"improvisat" decret de teletreball

Les patronals de BCN, contra l’«improvisat» decret de teletreball

Les patronals de BCN, contra l’«improvisat» decret de teletreball / EFE VIDEOS

El Periódico

Barcelona

La Taula Mou-te per Barcelona, plataforma que agrupa les principals patronals de la capital catalana, va assegurar ahir que l’"improvisat" decret de teletreball del Govern no serveix per a molts sectors, com els establiments oberts al públic. Per això, va reclamar un pla d’emergència estable i sostingut que prioritzi el funcionament de Rodalies.

"La crisi ferroviària sense precedents que viu Catalunya, amb especial incidència a Barcelona i la seva àrea metropolitana, està provocant que més de 400.000 usuaris al dia no puguin complir amb les seves responsabilitats laborals", van informar en un comunicat. La solució proposada pel Govern de "decretar el teletreball de manera improvisada no és viable per a molts sectors com el sanitari, l’educació, el comerç, la restauració o els serveis". La plataforma va instar el Govern a assumir que "aturar Rodalies és aturar el país, amb la greu repercussió social, sanitària i econòmica que això comporta", afegeix la nota.

Exigeixen un "pla d’emergència estable i sostingut" que asseguri l’eficiència dels desplaçaments, preservi la normalitat productiva i garanteixi la seguretat dels usuaris, amb l’objectiu de recuperar la normalitat amb la màxima celeritat possible, textualment. En paral·lel, la Taula Mou-te per Barcelona reclama a la Generalitat "prioritzar Rodalies davant altres projectes".

Notícies relacionades

L’acord per facilitar el teletreball preveu que en cas que aquesta pràctica no sigui possible, l’empleat pugui acollir-se al permís retribuït i no recuperable de l’Estatut dels Treballadors. Aquest punt ja va generar la setmana passada moments de tensió entre la patronal Pimec i la Conselleria d’Empresa i Treball, que discrepen sobre la interpretació d’aquest dret. Els empresaris consideren que, a l’existir transports alternatius, les hores que perdin els treballadors per retards sí que haurien de ser recuperables.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents