El ‘mapping’ de la Casa Batlló provocarà talls de trànsit al passeig de Gràcia
El mapping que es projectarà a la façana de la Casa Batlló el cap de setmana vinent, els dies 31 de gener i 1 de febrer, al passeig de Gràcia, provocarà afectacions en el trànsit, de manera que l’Ajuntament recomana planificar els desplaçaments per aquesta zona de la ciutat. Tot i que el gruix dels talls tindrà lloc el cap de setmana, també n’hi haurà divendres, de les 22.30 a les 22.45 hores, per al muntatge de la instal·lació. Llavors s’impedirà la circulació en el tram entre el carrer d’Aragó i el de Consell de Cent.
Durant el cap de setmana, els dos dies en què es projectarà l’espectacle, que es preveu que reunirà molt públic, el tall de passeig de Gràcia, que també afectarà Aragó, es prolongarà durant la tarda i la nit. L’accés de vehicles al passeig de Gràcia entre Consell de Cent i Aragó quedarà tancat entre les 18.45 i les 23.30 hores, dissabte, i de les 18.30 a les tres de la matinada, diumenge. En el cas d’Aragó, el carrer quedarà tallat a l’altura de passeig de Gràcia de les 19.15 a les 23.15 hores tant dissabte com diumenge. El consistori ha habilitat itineraris alternatius per a les línies de transport públic afectades, que són la V15, 7, 22, 24, 100 i 101 del bus. A les parades hi haurà informació respecte a això.
Des d’ahir i fins a les sis de la tarda de dilluns vinent, es prohibeix estacionar vehicles, incloses motos i bicicletes a la vorera, al passeig de Gràcia entre Consell de Cent i Aragó, en els dos costats de l’avinguda.
