El pla de Rodalies arribarà als 8.000 milions després de sumar-ne 1.600 més
La Generalitat, el Govern i ERC pacten una nova inversió en el servei que es dedicarà a la millora de les infraestructures i del manteniment
Júlia Regué
El Govern presentarà avui l’actualització del pla de Rodalies 2020-2030 per atendre el caos ferroviari desencadenat a Catalunya des que fa una setmana un tren va xocar contra un mur de contenció a Gelida i va segar la vida d’un maquinista en pràctiques. Des d’aleshores, el servei s’ha sumit en un col·lapse per nous despreniments, pels avisos dels maquinistes i la seva plantada i per constants interrupcions en les vies, en una crisi que s’ha barrejat amb anuncis contradictoris del Govern per la disputa entre Renfe i Adif. Però, després que fossin cessats el director de Rodalies i el director general d’explotació d’Adif, la Generalitat ha tancat un acord amb el Govern i amb ERC pel qual es destinaran 1.600 milions més a reforçar el manteniment de la infraestructura, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO.
El pla d’inversions en la xarxa ferroviària arribava a un total de 6.400 milions per invertir en 10 anys. Superats els primers cinc anys, tal com va avançar al desembre aquest diari, s’han executat 2.600 milions i se n’han adjudicat 1.000 més. Per arribar als 6.400 milions, quedaven encara 2.800 milions per disposar, que amb l’acord d’aquest dilluns seran pressupostats ja, i als quals se sumaran 1.600 milions més per arribar a la xifra total de 8.000 milions invertits en Rodalies en aquesta dècada. Aquests fons es dedicaran en part al manteniment de la infraestructura, segons fonts negociadores, que admeten que en els últims anys sí que s’està invertint en la xarxa, tot i que no prou.
Aquestes fonts recalquen que fa temps que per aquesta actualització del pla es treballa entre els actors implicats, però no ha sigut fins al col·lapse d’aquests últims sis dies quan se n’ha fet evident la urgència. Ja s’han detectat 26 punts crítics en la infraestructura, i seran els que es prioritzaran, tot i que la llista d’actuacions és molt llarga. Però no hi ha encara un calendari tancat per als projectes, i es distribuiran en el temps per evitar sotmetre els usuaris a nous problemes en el servei, com els que ara pateixen el tall de l’R3. La voluntat és que les vies siguin segures i que això es noti amb una inversió més gran de l’Estat en els trens de Catalunya. "Necessitem que el pla s’ampliï, necessitem més recursos per afrontar les necessitats que té la xarxa", havia advertit ja el portaveu d’ERC, Isaac Albert.
Els implicats afirmen que abans de poder tancar un acord sobre les inversions ERC va reclamar el cessament del director operatiu de Renfe Josep Enric Garcia Alemany i de la persona responsable del manteniment, Raúl Míguez Bailo. Tot això després que els republicans, per boca del mateix Oriol Junqueras, haguessin exigit la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transport, Óscar Puente. Una pujada de to que el Govern mira de rebaixar amb aquest pacte, que concedeix a Esquerra un lloc en la negociació i alhora un punt de cara al traspàs de Rodalies, la seva principal bandera a Catalunya juntament amb el nou model de finançament. De fet, la presència d’un membre de la seva formació, l’exsecretari d’Infraestructures i Mobilitat republicà Marc Sanglas, en el consell d’administració de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya remarca encara més aquest vincle.
El Govern s’imposa
No va ser fins ahir quan el Govern també va decidir imposar-se davant el Govern central i reclamar públicament una inversió més alta. "No és tolerable", va afirmar Paneque. I és que, fins ara, l’Executiu de Salvador Illa ha anat rebent els cops d’una falta de coordinació entre Renfe i Adif, que ha arribat a posar en evidència la mateixa consellera. No obstant, lluny de propiciar el seu cessament, des del Govern recalquen que Paneque està al comandament liderant aquesta crisi i que no és el moment de forçar el seu relleu.
Després d’aquest acord, els republicans miraran de rebaixar la tensió, tot i que la crítica pel col·lapse ferroviari continuarà i s’exhibirà aquest dimecres al Parlament, durant la compareixença del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que assumeix les funcions d’Illa com a president durant la seva hospitalització. I és que una vegada s’aconsegueixi superar el caos en les infraestructures, al Govern li tocarà quadrar xifres i exigències per poder arribar a un acord amb ERC i els Comuns per als pressupostos.
El pla de l’Executiu era poder presentar aquesta mateixa setmana els nous comptes públics en el Consell Executiu, però el calendari s’ha dilatat a causa de l’ingrés d’Illa, la tragèdia a Adamuz i l’accident a Gelida. A Esquerra continuen defensant que la seva voluntat és que hi hagi pressupostos en totes les institucions, i s’asseuran a negociar-les, però abans hi ha un gest del PSOE que es fa pregar sobre la llei perquè Catalunya recapti l’IRPF. El pacte per actualitzar el pla de Rodalies és un primer pas per recuperar la sintonia entre els socis.
