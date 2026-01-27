La pressió del Govern fa caure dos responsables de Renfe i Adif
El director d’operacions de Rodalies i el de manteniment de la xarxa deixaran el càrrec
C. B.
La crisi ferroviària a Catalunya es va cobrar ahir les seves primeres peces a Renfe i Adif. El director operatiu de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, deixarà el càrrec després que el Govern hagi reclamat aquest dilluns responsabilitats en l’operadora ferroviària i en el gestor d’infraestructures, Adif, després del caos monumental de l’última setmana. Quant a Adif, es tracta del director general d’explotació i operacions, Raúl Míguez Bailo, que és la persona responsable del manteniment de la companyia.
La situació era insostenible i l’Executiu de Salvador Illa, pressionat pels seus socis de legislatura i l’oposició, hauria reclamat que algú es fes càrrec del despropòsit del cap de setmana, agreujat per la fallada del centre de control de trànsit d’ahir. Garcia Alemany havia accedit a la direcció de Renfe a Catalunya el març de l’any passat, substituint Antonio Carmona, actualment portaveu i responsable de les relacions institucionals de la companyia. García Alemany, que procedia de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, ha viscut 10 mesos intensos amb la proliferació d’obres en la infraestructura (sobretot a l’R3), que han complicat molt la prestació del servei.
Segona fila
El director operatiu de Rodalies de Renfe, del qual igualment encara s’havia de redefinir el paper després de la constitució de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya i el nomenament del conseller delegat, Òscar Playà, fa només un parell de setmanes, seria el màxim responsable a Catalunya i també la persona que hauria donat les indicacions perquè el servei funcionés dissabte, malgrat que des del Govern es va informar de matinada que no hi hauria trens, una cosa que va molestar profundament Territori. Quant a Adif, la persona que abandonarà la seva posició serà la responsable de l’àrea de manteniment, després que la falta d’inversió a l’hora de mantenir la infraestructura sigui un dels punts crítics en aquesta crisi. Enginyer de camins, Míguez Bailo era el director d’explotació només des de març de l’any passat.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va insistir ahir que el que ha passat aquests dies ha sigut "intolerable" i va assegurar que no és competència seva decidir quina persona ha d’assumir responsabilitats per part de les empreses públiques que depenen del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Va evitar parlar de "deslleialtat" i va insistir que el més important és que es restitueixi la situació a Rodalies.
